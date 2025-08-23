مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بانطلاق الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 23 أغسطس 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.
مواعيد الدوري الإماراتي
دبا الفجيرة ضد العين
الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية 1
الظفرة ضد الوصل
الساعة:5 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + أبو ظبي الرياضية 2
الوحـــدة ضد شباب الأهلي
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي ضد توتنهام
الساعة: 2.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برينتفورد ضد أستون فيلا
الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
أرسنال ضد ليدز يونايتد
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد الدوري الإسباني
مايوركا ضد سيلتا فيجو
الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
أتلتيكو مدريد ضد إلتشي
الساعة: 8.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
ليفانتي ضد برشلونة
الساعة: 10.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد الدوري الإيطالي
جنوى ضد ليتشي
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلم
ساسولو ضد نابولي
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
ميلان ضد كريمونيسي
الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
مواعيد الدوري الفرنسي
مارسيليا ضد نادي باريس
الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
نيس ضد اوكسير
الساعة: 8م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مواعيد الدوري الألماني
هايدنهايم ضد فولفسبورج
الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق شاهدVIP
باير ليفركوزن ضد هوفنهايم
الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق شاهدVIP
سانت باولي ضد بروسيا دورتموند
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق شاهدVIP
كأس السوبر السعودي
النصر ضد أهلي جدة
الساعة: 3 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 1
