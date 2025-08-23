السبت 23 أغسطس 2025
بعد نهاية مباراته أمام أنجيه، احتفالية باريس سان جيرمان بالخماسية التاريخية (فيديو)

احتفل باريس سان جيرمان  مع جماهيره في البارك دي برانس بالخماسية التاريخية وذلك عقب نهاية مباراته أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.

وعرضت نادي باريس سان جيرمان الكؤوس هي كأس الدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وفاز  باريس سان جيرمان على أنجيه، بهدف دون رد أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وسجل فابيان رويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

 

غياب دوناروما

استمر غياب حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما رغم مشاركته في التدريبات، وذلك وسط أنباء رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري.

كما يغيب خفيتشا كفاراتسخيليا عن باريس سان جيرمان بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

في المقابل عاد للقائمة لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز بعد انتهاء إيقافه.

 

قائمة باريس سان جيرمان 

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم: حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، جونسالو راموس، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، باركولا، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، جواو نيفيز، ريناتو مارين.

يذكر أن باريس سان جيرمان استهل مشواره في الدوري بالفوز خارج ملعبه على نانت بهدف دون رد.

