قبل تنسيق الشهادات المعادلة، تنبيه هام من التعليم العالي لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وقررت الوزارة بدء تنسيق طلاب الشهادات الثانوية المعادلة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

كما وجهت الوزارة تنبيها هاما لطلاب الدبلومة الأمريكية قبل بدء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

تنبيه هام لطلاب الدبلومة الأمريكية قبل تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

وقالت الوزارة إنه إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لا تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.