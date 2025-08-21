الخميس 21 أغسطس 2025
ألم في الفك أم عسر هضم؟ ما أعراض الأزمة القلبية لدى النساء

الأزمة القلبية
الأزمة القلبية

قد يكون ألم الصدر أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الأزمة القلبية. 

وقد تظهر النوبات القلبية بأشكال أقل حدة، وخاصةً لدى النساء، وقد تشعر بعض النساء بألم خفيف في الفك، أو عسر هضم، أو يشعرن بتعب غريب دون أن يدركن إصابتهن بنوبة قلبية، ولأن ظهور هذه الأعراض الخفية عادةً ما يكون سببًا لتأخير الرعاية الطبية، فإن تجاهلها أمر ضار. 

لماذا تعاني النساء من أعراض مختلفة للأزمة القلبية؟

وكشفت دراسة طبية حديثة أن هناك  أعراضا تظهر على النساء بخلاف الأعراض التقليدية مثل ألم الصدر، وغالبًا ما تظهر النوبات القلبية لدى النساء بشكل مختلف تمامًا وفقا لما نشر على Onlymyhealth. 

وتشمل أهم الأعراض التي قد تواجهها النساء والتي قد تكون خطيرة منها:


١- تعب غير متوقع وغير معلن، وكأنهم تمكنوا من خوض ماراثون.


٢- حتى بدون بذل مجهود ضيق في التنفس
 

٣-ألم غير عادي يشمل الفك أو الظهر أو الرقبة أو الكتف أو المعدة.
٤-الدوخة أو الدوار

٥- عسر الهضم أو الانزعاج المشابه للغثيان
قد تكون العلامات دقيقة للغاية بحيث يتم تجاهلها أو تفسيرها بشكل خاطئ على أنها علامات توتر أو قلق أو مشكلة خفيفة في البطن.

أسباب الأزمة القلبية عند النساء

 

والأزمة القلبية ليست مرض يقتصر على الرجال فقط، بل النساء أكثر عرضة للإصابة بها خاصة  مع اختلاف طبيعة أجسامهن والعوامل البيولوجية والنفسية التي تؤثر على صحة القلب. 

تتضمن أهم أسباب الأزمة القلبية عند النساء: 

أمراض القلب والشرايين

 

انسداد الشرايين التاجية: السبب الأكثر شيوعا، حيث تتراكم الترسبات الدهنية الكوليسترول داخل الشرايين، ما يعيق تدفق الدم إلى عضلة القلب.

تشنجات الشرايين: قد تصاب بعض النساء بانقباض مفاجئ في الشرايين، حتى لو لم يكن هناك انسداد واضح.

اعتلال عضلة القلب الناتج عن التوتر: حالة تصيب النساء أكثر من الرجال نتيجة الضغط النفسي الشديد.


 عوامل خاصة بالنساء

التغيرات الهرمونية: انخفاض هرمون الإستروجين بعد سن اليأس يزيد من خطر تصلب الشرايين.

الحمل ومضاعفاته: مثل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل، وهي عوامل قد تترك أثر طويل المدى على القلب.

استخدام بعض وسائل منع الحمل: خاصة إذا ترافق استخدامها مع التدخين أو ارتفاع ضغط الدم.

 

التدخين: يضاعف احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية.

النظام الغذائي غير الصحي: الإفراط في تناول الدهون المشبعة والسكريات يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول والسمنة.

قلة النشاط البدني: تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أبرز عوامل الإصابة.

الضغط النفسي المزمن: يؤثر على الهرمونات وضغط الدم، ويضعف صحة القلب على المدى الطويل.

السكري: النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة لمضاعفات القلب من الرجال.

ارتفاع ضغط الدم: عامل رئيسي يضاعف فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

السمنة: ترتبط بزيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما يزيد من احتمالية انسداد الشرايين.

