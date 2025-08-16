أعراض متشابهة وأسباب متنوعة لإصابة الكبد بأكثر من 100 مرض

أمراض الكبد لا تقتصر على نوع واحد، بل تتجاوز المائة مرض، ولكل منها أسباب مختلفة ومتشابكة. فمن العدوى إلى الإفراط في شرب الكحول، ومن السموم والأدوية إلى السمنة المفرطة والسرطان، تتعدد العوامل التي تضر بالكبد وتتسبب في تلفه.

وعلى الرغم من هذا التنوع، فإن الكثير من أمراض الكبد تشترك في طريقة إلحاق الضرر بالعضو نفسه، ما يؤدي إلى ظهور أعراض متشابهة قد تربك المصابين بها، وتجعل من الصعب التمييز بينها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أمراض الكبد منها حادة ومزمنة

تختلف أمراض الكبد من حيث وتيرة تطورها، فمنها ما يكون حادًا ويظهر بشكل مفاجئ وسريع، مثل حالات التسمم الناتجة عن تناول جرعة زائدة من الأدوية، أو بعض المكملات العشبية، أو نتيجة للإصابة ببعض الفيروسات وأمراض المناعة الذاتية.

في المقابل، فإن أغلب حالات أمراض الكبد وفشله تكون مزمنة، وتتطور تدريجيًا على مدى سنوات، حيث يتلف الكبد ببطء مع مرور الوقت، وتظهر الأعراض بشكل تدريجي أيضًا.

الأعراض المبكرة لأمراض الكبد

في المراحل المبكرة من أمراض الكبد، قد لا تظهر أعراض واضحة، وإذا ظهرت، غالبًا ما تكون غامضة ويصعب ربطها مباشرة بالكبد، من أبرز هذه الأعراض:

ألم في البطن

فقدان الشهية

التعب والإرهاق

الإسهال

قد يشعر المريض بالغثيان أو الإعياء العام دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

الأعراض متقدمة لأمراض الكبد

مع تفاقم تلف الكبد، تبدأ علامات أكثر وضوحًا بالظهور، من بينها:

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

يُعد اليرقان من أبرز علامات تفاقم أمراض الكبد، ويحدث عندما يصبح لون الجلد وبياض العينين مائلًا للاصفرار. السبب وراء ذلك هو تراكم مادة تسمى البيليروبين، وهي صبغة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء. الكبد السليم يقوم بإزالة هذه المادة، لكن الكبد التالف لا يستطيع مواكبة ذلك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الدم وتسبب اليرقان.

الحكة الجلدية

قد يعاني مرضى الكبد المزمن من حكة شديدة ومزعجة في الجلد حتى لو لم يكن هناك أي طفح جلدي ظاهر. هذه الحكة قد تؤثر على جودة النوم وتكون مستمرة، لذا يُنصح بمراجعة الطبيب لوصف الأدوية المناسبة للتخفيف منها.

انتفاخ البطن (الاستسقاء)

تندّب الكبد قد يعيق تدفق الدم إليه، مما يزيد الضغط في الأوعية الدموية المحيطة به، وهذا يؤدي إلى تسرب السوائل وتجمعها في البطن. قد يتضخم البطن بشكل كبير، وفي بعض الأحيان قد تصاب السوائل بالعدوى وتحتاج إلى مضادات حيوية أو تصريف بواسطة أنبوب.

تورم الساقين والكاحلين

في بعض الحالات، يتراكم السائل في الساقين والكاحلين، مما يسبب انتفاخًا ملحوظًا. قد يساعد التقليل من الملح في النظام الغذائي أو تناول مدرات البول في تخفيف هذا التورم.

تغير لون البراز والبول

الكبد ينتج أملاح الصفراء التي تمنح البراز لونه البني الطبيعي. إذا كان الكبد لا ينتج الصفراء بشكل كافٍ أو إذا كان تدفقها مسدودًا، يصبح لون البراز شاحبًا أشبه بالصلصال. وغالبًا ما يترافق ذلك مع تغير لون البول ليصبح داكنًا بشكل غير طبيعي بسبب زيادة البيليروبين.

التعب والإرهاق والارتباك

يشعر الكثير من مرضى الكبد بإرهاق دائم، وهذا قد يكون ناتجًا عن تراكم السموم التي لا يستطيع الكبد التالف تصفيتها. كما أن تراكم السموم قد يؤثر على وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالارتباك، وصعوبة التركيز، ونسيان الأشياء، وتغيرات أخرى في الوظائف الإدراكية.

الغثيان والقيء

قد يكون الغثيان واضطرابات المعدة من أولى علامات أمراض الكبد. ومع تقدم الحالة وتفاقم تلف الكبد، قد يؤدي ارتفاع مستويات السموم إلى زيادة حدة الغثيان والقيء. في حالات الفشل الكبدي المتقدم، قد يظهر الدم في القيء أو البراز.

سهولة النزيف والكدمات

عندما يفشل الكبد في أداء وظائفه، قد يلاحظ المريض أنه يصاب بالكدمات بسهولة أكبر، وقد لا يتوقف النزيف من الجروح الصغيرة أو نزيف الأنف كما ينبغي. ومع ذلك، وعلى الرغم من سهولة النزيف، فإن الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المتقدمة أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية.

احمرار راحة اليد و"وحمات العنكبوت"

تظهر أحيانًا تحت الجلد علامات حمراء من الأوعية الدموية تشبه شبكات العنكبوت، وتسمى "وحمات العنكبوت" أو "النجوم الوعائية". هذه العلامات تظهر غالبًا على الخدين، والأنف، والرقبة. كما قد يعاني المصاب من احمرار في راحة اليدين، وهي علامة على أمراض الكبد المتقدمة.

الكشف المبكر هو مفتاح العلاج

قد لا يدرك الكثيرون إصابتهم بأمراض الكبد في مراحلها الأولى، حيث لا يبدو عليهم المرض بوضوح، لكن مع تفاقم التلف، تبدأ الأعراض في الظهور. وفي بعض الحالات المتقدمة، قد لا يكون هناك علاج ممكن. لذلك، فإن معرفة الأعراض وعلامات الخطر تعد خطوة حاسمة للكشف المبكر عن المشكلة، مما يتيح فرصة لمنع المزيد من الضرر وإعطاء الكبد فرصة للتعافي قبل فوات الأوان.

