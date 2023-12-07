الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض النقرس، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

النقرس، فيتو
النقرس، فيتو

اعراض النقرس، كلما تم اكتشافها مبكرا، كلما ساعد ذلك في الشفاء من الألم الذي يسببه النقرس في المفاصل، والنقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما تتراكم بلورات اليورات في المفاصل، وحمض اليوريك هو مادة تنتجها أجسامنا عندما تتحلل البيورينات، وهي مواد توجد في بعض الأطعمة والمشروبات، وعندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في الدم، يمكن أن تترسب بلورات اليورات في المفاصل، مسببة ألما شديدا.

 

أعراض النقرس

 

وأشار الدكتور محمد السيد، استشاري امراض العظام، أن أعراض النقرس تشمل ما يلي:

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ألم شديد في المفصل المصاب، غالبًا ما يكون مفاجئًا وشديدًا

تورم في المفصل المصاب

احمرار في المفصل المصاب

دفء في المفصل المصاب

صعوبة في تحريك المفصل المصاب

 

أسباب النقرس

 

وعن اسباب الإصابة بمرض النقرس، أكد ادلكتور محمد، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنقرس، والتي يستعرضها في السطور التالية:

 

ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

أمراض الكلى

بعض الأدوية

بعض الاضطرابات الوراثية

النقرس واعراضه

تشخيص النقرس

 

وأوضح ادلكتور محمد، أن تشخيص النقرس يعتمد على التاريخ الطبي للمريض والفحص البدني. يمكن أن تساعد الاختبارات المعملية، مثل اختبار الدم لقياس مستويات حمض اليوريك، في تأكيد التشخيص.

 

علاج النقرس

 

وأضاف الدكتور محمد، أن علاج النقرس يهدف إلى تقليل الألم والالتهاب، وتقليل خطر حدوث نوبات النقرس في المستقبل.

ويمكن علاج نوبات النقرس الحادة بالأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكولشيسين. 

كما يمكن استخدام الأدوية التي تساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، مثل مثبطات زانثين أوكسيديز (XOI) أو مضادات الفوسفودياستراز 5 (PDE5)، لمنع حدوث نوبات النقرس في المستقبل.

 

الوقاية من النقرس

 

أشار الدكتور محمد، أنه يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بالنقرس، وهو ما يوضحه في السطور التالية:

 

الحفاظ على وزن صحي

اتباع نظام غذائي صحي يحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن وبعض الخضروات والبيرة

شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء

التحكم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

 

مضاعفات النقرس

 

وأوضح الدكتور محمد، أن مضاعفات النقرس تشمل ما يلي:

التهاب المفاصل المزمن

حصى الكلى

أمراض الكلى

هشاشة العظام

التهابات المفاصل

التهابات الكبد

مشاكل القلب

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