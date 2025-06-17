هيئة الدواء تكشف عن الأدوية الفعالة لعلاج نوبات النقرس والوقاية منها

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أبرز الأدوية المستخدمة في علاج نوبات النقرس والوقاية منها، موضحة دور كل دواء وأهمية استخدامه تحت إشراف طبي.

ويعد النقرس أحد أنواع التهاب المفاصل المؤلمة الناتجة عن تراكم حمض اليوريك في المفاصل، وقد يؤدي إلى نوبات حادة تؤثر على حياة المريض اليومية.

1. الكولشيسين

الكولشيسين من الأدوية الفعالة في تقليل أعراض النقرس، خاصةً إذا تم استخدامه في وقت مبكر من النوبة.

لكن، يشترط أن يتم تناوله فقط بعد استشارة الطبيب، نظرًا لاحتمال تسببه في آثار جانبية، خصوصًا لمرضى الكلى، حيث ينبغي تعديل الجرعة أو تجنبه بالكامل.

2. مضادات الالتهاب

تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم والتورم الناتج عن نوبات النقرس بسرعة.

وتتميز هذه الأدوية بإمكانية استخدامها دون وصفة طبية، لكنها تظل بحاجة إلى الحذر من الاستخدام المفرط أو العشوائي.

3. الكورتيزون

الكورتيزون من العلاجات المعروفة بفاعليتها في تقليل الالتهاب خلال نوبات النقرس، إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل تغيّر المزاج، وزيادة مستويات السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة من قبل الطبيب المختص.

مرض النقرس، فيتو

وتشدد هيئة الدواء المصرية على أهمية عدم استخدام أي دواء لعلاج النقرس دون استشارة طبية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض الكلى.

فالخطة العلاجية تختلف من مريض لآخر، ويجب أن تكون مبنية على تقييم طبي شامل لضمان سلامة المريض وفعالية العلاج.

و مرض النقرس يعرف منذ القدم بلقب "داء الملوك"، نتيجة لارتباطه بأنماط الحياة الغنية بالأطعمة الدسمة واللحوم الحمراء، التي كانت حكرًا على الطبقات الميسورة.

ولا يزال النقرس من أمراض المفاصل الشائعة، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

ما هو النقرس؟

النقرس هو أحد أنواع التهابات المفاصل الناتجة عن تراكم بلورات حمض اليوريك (Uric Acid) في المفاصل والأنسجة المحيطة.

ويحدث هذا التراكم عندما يرتفع مستوى حمض اليوريك في الدم، إما نتيجة زيادة إنتاجه أو ضعف قدرة الكلى على التخلص منه.

ويؤدي ذلك إلى نوبات مفاجئة من الألم الحاد، غالبًا في إصبع القدم الكبير، إلى جانب التورم والاحمرار وصعوبة الحركة.

أسباب الإصابة بالنقرس

1. نظام غذائي غني بالبيورينات: مثل اللحوم الحمراء، الكبد، المأكولات البحرية.



2. الإكثار من المشروبات الكحولية أو الغازية المحلاة بالفركتوز.



3. السمنة وزيادة الوزن.



4. أمراض مزمنة: مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى.



5. تناول أدوية معينة: كمدرات البول والأسبرين.



6. العوامل الوراثية: تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس.

أعراض النقرس

ألم شديد ومفاجئ في المفصل غالبًا في الليل

احمرار وانتفاخ في المفصل.

إحساس بالحرارة أو "الحرقة" في مكان الألم.

صعوبة في تحريك المفصل المصاب.

في الحالات المزمنة، قد تتكون ترسبات صلبة تعرف بـ"التوفات" في المفاصل.

طرق الوقاية من النقرس

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن طرق الوقاية من مرض النقرس تتضمن:

1. اتباع نظام غذائي متوازن: تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، الكبد، الأسماك الدهنية، والمشروبات المحلاة.

2. شرب كميات كافية من الماء: ما لا يقل عن 2-3 لترات يوميًا.

3. الحفاظ على وزن صحي: إذ تسهم السمنة في زيادة حمض اليوريك.

4. الابتعاد عن الكحول والمشروبات السكرية.

5. ممارسة الرياضة بانتظام: لتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.

6. المتابعة الطبية المنتظمة: خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي أو أمراض مزمنة.

7. تناول أدوية وقائية: مثل أدوية تقليل حمض اليوريك، بإشراف الطبيب.

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