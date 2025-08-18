أعراض سن اليأس ونصائح مهمة لتخفيف الشعور به

أعراض سن اليأس، سن اليأس هو الفترة التى تمر بها النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية وهي فترة صعبة لما لها من أعراض مزعجة.

وأعراض سن اليأس، عديدة ومعروفة ومزعجة وتعانى منها النساء نفسيا وبدنيا ولكن هناك بعض النصائح التي تخفف منها.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى طب وجراحة النساء والتوليد، إن سن اليأس أو ما يعرف بمرحلة انقطاع الطمث هو مرحلة طبيعية تمر بها المرأة عادة بين سن 45 و55 عاما، وفيها يتوقف المبيضان عن إنتاج البويضات وتنخفض مستويات الهرمونات الأنثوية مثل الإستروجين والبروجسترون، هذه المرحلة قد ترافقها مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تختلف في شدتها من امرأة لأخرى، وقد تؤثر على جودة الحياة إذا لم تتم إدارتها بالشكل الصحيح.

أعراض سن اليأس

وأضافت نادية، أن من أعراض سن اليأس:-

اضطرابات الدورة الشهرية، حيث تبدأ الدورة الشهرية بعدم الانتظام، فقد تأتي أقصر أو أطول، وأحيانا تنقطع لعدة أشهر ثم تعود قبل أن تتوقف نهائيا.

الهبات الساخنة والتعرق الليلي، ومن أكثر الأعراض شيوعا، وتشعر فيها المرأة بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مع تعرق شديد واحمرار الوجه.

جفاف المهبل، نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين، مما يسبب حكة أو ألم أثناء العلاقة الزوجية.

اضطرابات النوم، مثل الأرق، صعوبة النوم المتواصل، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

التغيرات المزاجية، وقد تشعر المرأة بالقلق، التوتر، سرعة الانفعال، أو حتى نوبات من الاكتئاب.

زيادة الوزن وتغير توزيع الدهون

خاصة في منطقة البطن، نتيجة بطء عملية الأيض وتغير الهرمونات. ضعف العظام وهشاشتها، حيث أن انخفاض الإستروجين يزيد من فقدان الكالسيوم، مما يجعل العظام أكثر عرضة للكسور.

تساقط الشعر وجفاف البشرة، إذ يفقد الجلد مرونته ويظهر عليه الجفاف والتجاعيد.

ضعف التركيز والذاكرة، حيث تعاني بعض النساء من صعوبة في التذكر أو التركيز.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية، لأن مع انخفاض الإستروجين ترتفع مخاطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

نصائح للتخفيف من حدة الأعراض وتجنب مخاطر سن اليأس

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب على النساء اتباعها عند الوصول إلى مرحلة سن اليأس لتجنب مخاطره والتخفيف من حدة أعراضه، ومن هذه النصائح:-

التركيز على الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومشتقاته، السمسم، السردين، وفيتامين D للحفاظ على صحة العظام.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل السمك والمكسرات لدعم صحة القلب والمزاج.

تقليل الكافيين والأطعمة الدهنية والمقلية التي تزيد الهبات الساخنة.

ممارسة الرياضة بانتظام مثل الرياضات الهوائية “المشي، السباحة، ركوب الدراجة” لتحسين الدورة الدموية وصحة القلب، وتمارين المقاومة (رفع الأثقال الخفيفة) للوقاية من هشاشة العظام.

ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا لتخفيف التوتر والقلق.

الحفاظ على الترطيب الجيد، من خلال شرب كمية كافية من الماء يوميا للتقليل من جفاف البشرة والمهبل ويخفف من التعرق الليلي.

وضع روتين للنوم المنتظم.

تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

ممارسة تمارين التنفس العميق أو الاسترخاء قبل النوم.

تخصيص وقت للهوايات والأنشطة الممتعة.

ممارسة التأمل أو الصلاة لزيادة الراحة النفسية.

تجنب التوتر والضغوط النفسية.

التعرض للشمس يوميًا لفترات مناسبة للحصول على فيتامين D.

تناول مكملات الكالسيوم أو فيتامين D إذا أوصى الطبيب.

استخدام مرطبات طبيعية للبشرة مثل زيت جوز الهند أو الألوفيرا، وتجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية على الشعر.

يجب زيارة الطبيب بانتظام، لإجراء الفحوصات الدورية مثل فحص كثافة العظام، ضغط الدم، وفحص الثدي.

استشارة الطبيب بشأن العلاج الهرموني التعويضي في حال كانت الأعراض شديدة.

الحفاظ على وزن صحي، من خلال التحكم في السعرات الحرارية وممارسة الرياضة للوقاية من السمنة ومشاكل القلب.

