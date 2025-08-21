أعراض جلطة المخ وأسباب الإصابة بها

أعراض جلطة المخ، جلطة المخ من الأمراض الخطيرة التى تحدث بشكل مفاجئ، وعادة يصاب بها كبار السن ولكن مؤخرا انتشرت بين الشباب لأسباب عديدة.

وأعراض جلطة المخ، عديدة وللأسف العديد من الأشخاص يجهلونها ما يؤخر تشخيص الحالة عند حدوث الأعراض وبالتالي تحدث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن جلطة المخ أو ما يعرف بالسكتة الدماغية من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد حياة الإنسان، إذ تحدث عندما ينقطع أو يقل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يمنع وصول الأكسجين والغذاء اللازمين لخلايا الدماغ، فتبدأ هذه الخلايا بالموت خلال دقائق قليلة، ولأنها حالة طارئة، فإن التدخل الطبي السريع يحدث فارق كبير في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المريض.

أعراض جلطة المخ

وأضاف الحسنى، تختلف الأعراض حسب الجزء المصاب من الدماغ وشدة الانسداد، لكن من أبرز أعراض جلطة المخ:-

ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

صعوبة في الكلام أو الفهم، حيث يصبح الكلام غير واضح أو يجد المريض صعوبة في التعبير.

تشوش في الرؤية في عين واحدة أو كلتيهما.

صداع شديد ومفاجئ دون سبب واضح.

فقدان التوازن أو الدوخة وصعوبة في المشي.

فقدان الوعي أحيانا إذا كانت الجلطة شديدة.

وتابع، أن هناك قاعدة شهيرة للتعرف السريع على الجلطة تعرف بـ FAST:

F (Face): اعوجاج الوجه.

A (Arms): ضعف في رفع الذراعين.

S (Speech): صعوبة في الكلام.

T (Time): ضرورة طلب الإسعاف فورا.

أسباب جلطة المخ

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، تتعدد الأسباب والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، منها:

ارتفاع ضغط الدم أهم عامل خطر.

ارتفاع نسبة الكوليسترول وتصلب الشرايين.

مرض السكري.

التدخين وتعاطي الكحول.

السمنة وقلة النشاط البدني.

أمراض القلب مثل الرجفان الأذيني أو انسداد الشرايين القلبية.

العمر حيث يزداد الخطر.

العوامل الوراثية أو وجود تاريخ عائلي للإصابة.

مضاعفات جلطة المخ

وأضاف الدكتور عمرو، تختلف المضاعفات حسب سرعة العلاج وحجم الجزء المتأثر من الدماغ، وتشمل:

الشلل النصفي أو ضعف دائم في الأطراف.

صعوبة في الكلام أو البلع.

مشكلات في الذاكرة والتفكير.

اضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب والقلق.

مشكلات في الرؤية أو فقدانها جزئيا.

في بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الوفاة.

علاج جلطة المخ

وتابع، يعتمد العلاج على نوع الجلطة من مضادات من حيث انسداد أو نزيف دماغي، ومن طرق علاج جلطة المخ:-

الأدوية المذيبة للجلطات إذا أعطيت خلال أول 4 أو 5 ساعات من ظهور الأعراض.

الأدوية المانعة للتجلط مثل الأسبرين أو مضادات التجلط الأخرى.

القسطرة الدماغية لإزالة الخثرة ميكانيكيا في بعض الحالات.

الجراحة إذا كان هناك نزيف دماغي أو تورم شديد.

العلاج التأهيلي، ويشمل العلاج الطبيعي، علاج النطق، والعلاج النفسي لاستعادة أكبر قدر من الوظائف.

طرق الوقاية من جلطة المخ

وقدم استشارى المخ والأعصاب بعض النصائح التى أن تساعد فى يمكن تقليل خطر الإصابة بجلطة المخ، منها:-

التحكم في ضغط الدم ومتابعته بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والملح، غني بالخضروات والفواكه.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

التحكم في مستوى السكر والكوليسترول.

الحفاظ على وزن صحي.

الانتظام في تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب خاصة لمرضى القلب والضغط.

