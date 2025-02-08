أعراض وطرق علاج نوبات النقرس المختلفة

تبدأ نوبة النقرس، والمعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل النقرسي، بشعور بالحرقان أو الحكة أو الوخز في المفصل، غالبًا قبل ساعة أو ساعتين من بدء النوبة، وقد يشعر المفصل بتيبس أو ألم بسيط، وتبدأ العلامات الدالة على أعراض النقرس بسرعة.

وفي بعض الأحيان، تأتي النوبة دون أي تحذير، فقد يستيقظ الشخص في منتصف الليل مع مفصل مؤلم.

عندما تبدأ النوبة، يعاني معظم الأشخاص من احمرار وتورم وألم شديد، عادةً في مفصل واحد، المكان الأكثر شيوعًا لمرض النقرس هو قاعدة إصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يحدث في مفاصل أخرى مثل الكوع والركبة والمعصم والكاحل ومشط القدم.

أدوية لنوبات النقرس

يصف الطبيب أدوية لمرضي النقرس عند التعرض للنوبات، والتي يجب تناولها حسب التوجيهات بمجرد أن يعرف المريض أن النوبة قادمة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لمرض النقرس، تساعد الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، وصفات طبية، أو قد يقترح الطبيب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المتاحة دون وصفة طبية.

الستيرويدات لمرض النقرس، اعتمادًا على التاريخ الطبي، قد يصف الطبيب الستيرويدات لتقليل الالتهاب، ويمكن الحصول على الستيرويدات على شكل حبوب أو حقنة أو عن طريق الوريد، في بعض الأحيان، يمكن للطبيب حقن الستيرويد في المفصل المتفاقم - وعادةً ما يحصل المريض على الراحة بعد 24 ساعة.

أدوية النقرس الوقائية، يساعد الكولشيسين على تقليل الالتهاب وخفض خطر الإصابة بنوبة نقرس أخرى، ويعمل الكولشيسين بشكل أفضل إذا تناوله المريض خلال 24 ساعة من ظهور أول علامة تحذيرية لتفاقم النقرس.

أدوية أخرى للنقرس، في بعض الحالات، قد يتناول المريض بالفعل أدوية مثل الكولشيسين لمنع تفاقم النقرس، وقد يقترح الطبيب أيضًا دواءً لخفض حمض البوليك، والذي يمكن أن يتراكم ليسبب نوبات النقرس.

ألوبيورينول

فيبوكسوستات

بروبينسيد

بيجلوتيكاز

مجرد الإصابة بنوبة النقرس لا يعني أن أدوية النقرس لا تعمل، قد يصاب الشخص بنوبة عندما يبدأ علاج النقرس لأول مرة حتى يتكيف الجسم مع الدواء الجديد، ومن المرجح أن يعطي الطبيب شيئًا لتتناوله إذا حدث هذا أيضًا.

العلاجات المنزلية لنوبات النقرس

استخدم التبريد، إذا لم يكن الألم شديدًا جدًا، فيمكن استخدام الكمادات الباردة على المفصل المصاب لتقليل الالتهاب وتسكين الألم، لف الثلج بمنشفة رقيقة وضعه على المفصل لمدة تصل إلى 20 دقيقة، عدة مرات في اليوم، ولا تضع الثلج على اليد أو القدم إذا كان يعاني من مشاكل في الأعصاب بسبب مرض السكري أو أسباب أخرى.

أرح المفصل، من الجيد أن تريحه حتى يخف الألم، وربما لا ترغب في تحريكه كثيرًا على أي حال، وإذا كان بإمكان الشخص، ارفع المفصل على وسادة أو أي جسم ناعم آخر.

اشرب الماء، وعندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الماء، ترتفع مستويات حمض البوليك إلى مستويات أعلى، وحافظ على ترطيب الجسم للمساعدة في الحفاظ على هذه المستويات منخفضة.

الانتباه لما تأكله وتشربه، يمكن للأطعمة الغنية بمواد تسمى البيورينات، مثل بعض المأكولات البحرية، واللحوم العضوية مثل الكبد، والأطعمة الدهنية، أن ترفع حمض البوليك في الدم وتؤدي إلى تفاقم المرض، ويمكن أن يحدث نفس الشيء مع المشروبات المحلاة بالفركتوز والكحول.

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