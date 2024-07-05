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صحة ومرأة

أعراض النقرس الحاد وطرق علاجه بالمنزل

النقرس، فيتو
النقرس، فيتو

النقرس هو مصطلح عام لمجموعة متنوعة من الحالات الناجمة عن تراكم حمض البوليك، ويؤثر هذا التراكم عادة على القدمين. 

إذا كان الشخص مصابًا بـ النقرس، فمن المحتمل أن يشعر بتورم وألم في مفاصل القدم، وخاصة إصبع القدم الكبير، والألم المفاجئ المكثف، أو نوبات النقرس، يمكن أن يجعله يشعر وكأن قدمه مشتعلة، وفقًا لموقع "WebMd" الطبي. 

النقرس، فيتو

أعراض النقرس 

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض، وهذا ما يسمى فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض. 

بالنسبة لـ مرض النقرس الحاد، تظهر الأعراض بسرعة نتيجة لتراكم بلورات حمض البوليك في المفصل وتستمر لمدة تتراوح من 3 إلى 10 أيام. 

ويتسبب ألم شديد وتورم، وقد يشعر المريض بالدفء في المفصل، بين نوبات النقرس، لن يكون لديه أي أعراض. 

إذا لم يعالج النقرس، فقد يصبح مزمنًا، ويمكن أن يتطور في نهاية المطاف كتل صلبة تسمى التوفة في المفاصل والجلد والأنسجة الرخوة المحيطة بها، يمكن لهذه الرواسب أن تلحق الضرر الدائم بالمفاصل

العلاج الفوري مهم لمنع النقرس من التحول إلى مرض مزمن. 

علاجات النقرس المنزلية 

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في خفض مستويات حمض اليوريك ومنع نوبات النقرس، وتم اقتراح الأطعمة والمشروبات التالية لمرض النقرس: 

الكرز اللاذع 

المغنيسيوم 

زنجبيل 

خل التفاح المخفف 

كرفس 

الشاي نبات القراص 

الهندباء 

بذور الشوك الحليب 

ولكن هذه وحدها قد لا تكون كافية لإدارة النقرس. 

علاج النقرس 

إذا ترك النقرس دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التهاب المفاصل النقرسي، وهو شكل أكثر خطورة من التهاب المفاصل، ويمكن لهذه الحالة المؤلمة أن تترك المفصل متضررًا ومتورمًا بشكل دائم. 

تعتمد خطة العلاج التي يوصي بها الطبيب على مرحلة النقرس وشدته. 

وتعمل أدوية علاج النقرس بإحدى طريقتين: تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، أو منع نوبات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض البوليك. 

وتشمل أدوية تخفيف آلام النقرس ما يلي: 

العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، مثل الأسبرين، ايبوبروفين، ونابروكسين 

الكولشيسين. 

الكورتيكوستيرويدات 

وتشمل الأدوية التي تمنع نوبات النقرس ما يلي: 

مثبطات أوكسيديز الزانثين، مثل الوبيورينول وفيبوكسوستات 

بروبينسيد 

إلى جانب الأدوية، قد يوصي الطبيب بإجراء تغييرات في نمط الحياة للمساعدة في إدارة الأعراض وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس في المستقبل، على سبيل المثال: 

قلل من تناول الكحول، إذا كنت تشرب 

إنقاص الوزن 

الإقلاع عن التدخين 

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