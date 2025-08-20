إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا بينهم أطفال جميعهم من محافظة سوهاج وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى العدوة المركزي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

