قرارات تأديبية وإنهاء تعاقدات لعدد من العاملين بمستشفيات المنيا

أنهى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تعاقد عدد من العاملين بالمستشفيات الحكومية خلال زيارته التفقدية للمستشفيات والوحدات الصحية، بهدف تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

في مستشفى العدوة المركزي، لاحظ وكيل الوزارة عدم وجود طبيب العظام في العيادات الخارجية، مما استدعى توجيهه بإنهاء التعاقد مع الطبيب الحالي وتوفير بديل له على الفور.

الإجراءات القانونية

أثناء حديثه مع المرضى، اكتشف قيام إحدى موظفات الأمن بجمع مبالغ مالية من المرضى، فقرر استبعادها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وحدة بني خلف التابعة لإدارة مغاغة في المنيا

كما لاحظ وكيل الوزارة ترك عدد كبير من الأطباء والإداريين لأعمالهم في وحدة بني خلف التابعة لإدارة مغاغة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين، مع تكليف مدير الإدارة الصحية بضرورة المتابعة اليومية لجميع الوحدات.

وحدة أعطو التابعة لإدارة بني مزار في المنيا

وفي وحدة أعطو التابعة لإدارة بني مزار، تكرر المشهد ذاته، حيث تبين غياب عدد كبير من الطاقم الطبي والإداري عن أعمالهم، وتم اتخاذ قرارات تأديبية فورية لضمان تحسين الأداء.

