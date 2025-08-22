الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظات

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بسقوط سيارة في ترعة ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
 أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها داخل ترعة على طريق بني سويفالفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة عزبة العقاد على طريق بني سويف – الفيوم، حيث جرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور.

 

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة 

وبانتقال سيارات الإسعاف، تبين إصابة رشاد ع. ع، 85 عامًا، باشتباه كسر في مفصل الفخذ وجرح قطعي بالرأس مع جروح وسحجات، ونجله أحمد ر. ع، 46 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته نبوية م. ح، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبنائهم مريم، 4 أعوام، ومحمد، 8 أعوام، مصابين بسحجات وكدمات، ومنة ر. ح، 6 أعوام، مصابة بجرح قطعي في الرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

 

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

