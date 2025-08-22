ندوة إرشادية بمركز ناصر للتوعية بأهمية الجني المحسن للقطن ببني سويف

نظمت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف ندوة إرشادية لمزارعي القطن بمركز ناصر، تناولت أهمية الجنى المحسن على جنيتين لضمان الحصول على محصول عالٍ ورتبة عالية.

ندوة إرشادية بأهمية الجني المحسن لمحصول القطن

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبإشراف الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والمهندس أحمد جبر مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس طلعت نمر مدير إدارة ناصر.

وأقيمت الندوة الإرشادية بقرية بني عدي بمركز ناصر شمال بني سويف، حيث حاضر فيها الدكتور حسين صلاح والدكتور صابر شعبان، وتناولت أيضًا ضرورة الالتزام بتوريد القطن في حلقات التجميع المخصصة لكل ناحية.

كما شهدت الندوة حضور المهندسة مريم أنيس أخصائي القطن بالمحافظة، والمهندس هديب عبد الحميد مدير الإرشاد بالمركز، وذلك بهدف رفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات التي تضمن تحسين جودة وإنتاجية محصول القطن.

محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن

وكان محافظ بني سويف، قد افتتح موسم جني محصول القطن 2025 داخل أحد الحقول بمركز اهناسيا، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للمزارعين ببدء موسم جني المحصول واصفًا إياه "موسم الخير"،متمنيا أن يكون فاتحة خير وبركة وازدهار على مزارعى مصر وبني سويف، منوهًا أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها المعنية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، خاصة مع توجه الحكومة نحو التوسع في صناعة الغزل والنسيج والتصدير لاستعادة عرش القطن المصري.

وأشار محافظ بني سويف، إلى حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية الزراعة وتوفير كافة المستلزمات من التقاوي والأسمدة لتحسين النوعية وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة الدولة التى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الدولية والإقليمية والتحديات الحالية، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته المحافظة في توريد القمح حيث جاءت في مقدمة المحافظات الأربع الأعلي توريدا على الرغم من صغر وقلة المساحات المزروعة بالقمح مقارنة بتلك المحافظات.

من جانبه أشار الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام 7042 فدانًا على مستوى مراكز المحافظة، وأن الحقل "الذى شهد افتتاح الموسم" قُدرت إنتاجيته بـ10 قنطار للفدان وذلك بعد تقييمه بالطرق العلمية وتبلغ مساحته 4 أفدنة من الحقول الإرشادية،منوها أنه سيتم خلال أسبوعين تحديد أسعار الضمان"والتي تتوقف على أسعار البورصة العالمية"حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، ووفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية.

