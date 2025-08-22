الكشف على 1314 مريضًا في قافلة طبية بالفشن في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، تابع سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ومديرية الصحة، والتي تستهدف رفع مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية بقرية منشأة عمرو ببني سويف

وأوضحت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي أشار إلى تفقده القافلة الطبية التي نُفذت بقرية منشأة عمرو بمركز الفشن، على مدار يومي الأربعاء والخميس 20 و21 أغسطس الجاري، والتي ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والعظام، مع تطبيق إجراءات وقائية مشددة.

كشف وعلاج بالمجان لـ1314 مريضًا

أسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1314 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 39 تحليل دم، و50 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، و40 موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل حالة واحدة لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات أخرى إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وتضمنت القافلة ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. وتم كذلك إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 3737 خدمة.

وأشارت محافظة بني سويف، إلى الدعم النوعي الذي تحظى به هذه القوافل من وزارة الصحة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

