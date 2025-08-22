إزالة 850 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

إزالة 850 حالة تعد ببني سويف

وجاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي أوضح أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى في 9 أغسطس وحتى 21 من الشهر نفسه بلغ 849 حالة، منها 397 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و452 حالة تعدٍ بالزراعة، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، ووفق برنامج زمني أُعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن تقرير الموجة 27 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية خلال ثلاثة أشهر، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.