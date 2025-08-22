الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 850 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

إزالة 850 حالة تعد ببني سويف

وجاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذي أوضح أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى في 9 أغسطس وحتى 21 من الشهر نفسه بلغ 849 حالة، منها 397 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و452 حالة تعدٍ بالزراعة، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، ووفق برنامج زمني أُعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن تقرير الموجة 27 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية خلال ثلاثة أشهر، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

ندوة إرشادية بمركز ناصر للتوعية بأهمية الجني المحسن للقطن ببني سويف

صحة بني سويف تراجع توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات والوحدات

فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

قافلة الأزهر الدعوية تجوب بني سويف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه ويسلمانها لأصحابها ببني سويف

ضبط 810 كيلو جبنة موزاريلا مجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن ويهنئ المزارعين بحقول النويرة

محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

غرق شاب بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

ندوة إرشادية بمركز ناصر للتوعية بأهمية الجني المحسن للقطن ببني سويف

صحة بني سويف تراجع توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات والوحدات

فوز لاعبة بني سويف بـ6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

قافلة الأزهر الدعوية تجوب بني سويف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه ويسلمانها لأصحابها ببني سويف

ضبط 810 كيلو جبنة موزاريلا مجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن ويهنئ المزارعين بحقول النويرة

محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads