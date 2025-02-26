رياضة أسيوط تنظم مشروع نظافة ودهانات لقرية ومركز شباب دوينة للجولات (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة النشء والشباب من الجنسين لذا يتم تسخير كافة الإمكانات الممكنة لقطاعي الشباب والرياضة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وإستغلال طاقات الشباب وخلق فرص تنافسية بينهم خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب باعتبارهم شركاء في عملية البناء والتنمية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بالقطاعات المختلفة.

فعاليات المشروع المجتمعي لفرق الجوالة والجوالات

وأوضح محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة من خلال "الإدارة العامة للشباب" فعاليات المشروع المجتمعي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب ضمن خطة دعم فرق الجوالة والجوالات للعام المالي 2024/ 2025 حيث نفذ فريق جوالة مركز شباب دوينة بمركز أبو تيج المشروع المجتمعي (نظافة عامة ودهانات لقرية ومركز شباب دوينة) لتجميل مرافق القرية والمركز والمظهر الجمالي بها (دهانات لأعمدة الكهرباء وإزالة الأشجار الجافة والتالفة) بمشاركة 10 من فريق جوالات المركز وبالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية دوينة وذلك لإبراز القدرات لدى الشباب على إحداث تأثير إيجابي وملموس في مجتمعاتهم فضلًا عن رفع قدراتهم ومهاراتهم في تعلم حرفة يدوية تساعدهم على الكسب وتكون مدرة للدخل بالإضافة إلى تعزيز دور فرق الجوالة في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط إنه من المقرر تنفيذ هذه المبادرة لـ 20 فريق جوالة وجوالات بمراكز الشباب داخل محافظة أسيوط حيث تتنافس فرق الجوالة والجوالات بالمراكز داخل محافظة أسيوط على أن تقوم لجنة تحكيمية باختيار أفضل 3 مبادرات مجتمعية على مستوي المحافظة ليتم تكريمهم علي الجهد المبذول في خدمة وتنمية المجتمع.

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