الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

حملة لرفع القمامة
حملة لرفع القمامة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار تنظيم حملات النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة. 

 

تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة من الشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى فضلًا عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

 

حملة لإزالة المخلفات والقمامة بمركز أبنوب 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب قد نفذت حملة نظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بقريتي الحمام والمعابدة بمركز أبنوب حفاظًا علي نظافة البيئة وبمشاركة مسئولي النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية كـ( لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي) حيث تم رفع 30 طن من المخلفات الصلبة بمنطقة كوم أبو شيل والخطبة التابعة لقرية الحمام تحت إشراف نادر رئيس قرية الحمام.

كما تم رفع 40 طن من المخلفات بمنطقة مركز الخدمات بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بأسيوط وتم تفريغ المخلفات ونقلها الى المقلب المخصص بالجبل الشرقي بعيدًا عن الكتلة السكنية. 

 

رفع 350 طن مخلفات وتراكمات قمامة من طريق أسيوط - سوهاج الزراعي

رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرى أسيوط

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

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