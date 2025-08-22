الجمعة 22 أغسطس 2025
حوادث

تحرير 1497 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور  حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، حيث حررت خلال الـ24 ساعة الماضية 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات.

الحملات المرورية

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة المعنية من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 601 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

فوائد الملصق الإلكتروني

يُسهم الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، إضافة إلى تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية بما يعزز سيادة القانون.

كما يساعد الملصق في رصد السيارات التي انتهت فترة السماح الخاصة بها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية أو التابعة للمناطق الحرة، فضلًا عن دوره في سرعة ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها بعد إدراجها إلكترونيًا.

ويتيح الملصق الإلكتروني كذلك تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف العمليات بها، بما يساعد على توجيه مستخدمي الطرق إلى المسارات البديلة عبر ربطه بمركز معلومات المرور إلكترونيًا.

الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية المنتهية تراخيصها الكثافات المرورية تركيب الملصق الالكتروني سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة

