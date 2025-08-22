تحرير 1497 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، حيث حررت خلال الـ24 ساعة الماضية 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات.

الحملات المرورية

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة المعنية من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 601 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

فوائد الملصق الإلكتروني

يُسهم الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، إضافة إلى تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية بما يعزز سيادة القانون.

كما يساعد الملصق في رصد السيارات التي انتهت فترة السماح الخاصة بها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية أو التابعة للمناطق الحرة، فضلًا عن دوره في سرعة ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها بعد إدراجها إلكترونيًا.

ويتيح الملصق الإلكتروني كذلك تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف العمليات بها، بما يساعد على توجيه مستخدمي الطرق إلى المسارات البديلة عبر ربطه بمركز معلومات المرور إلكترونيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.