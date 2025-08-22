الجمعة 22 أغسطس 2025
جاهزية كومان، آخر استعدادات النصر لمواجهة أهلي جدة بكأس السوبر السعودي

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر دفعة  معنوية قوية قبل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي المرتقبة غدا السبت أمام أهلي جدة، بعد تأكيد جاهزية نجم الفريق، كينجسلي كومان.

وجاء هذا التأكيد بعد أن تعافى اللاعب بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الاتحاد في الدور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.

أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يواصل تحضيراته للمباراة النهائية بفرض حالة من السرية على التدريبات، حيث يمتنع عن الكشف عن هوية اللاعب الذي سيشغل مكان النجم السنغالي ساديو ماني الموقوف، والذي لن يتمكن من المشاركة في اللقاء بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على لياقة اللاعبين وتجنب إرهاقهم قبل المواجهة الحاسمة، اكتفى جيسوس خلال التدريبات الأخيرة بتمارين تكتيكية خفيفة وجمل بدنية بسيطة، وستقام المباراة النهائية على الملعب الرئيسي في هونغ كونغ، حيث يتطلع النصر لحصد اللقب.

