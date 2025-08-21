مقابل 29 مليون يورو، لاعب مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي التعاقد مع الدولي المغربي أمين عدلي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 29 مليون يورو.

ويبلغ عدلي من العمر 25 عاما، ونجح خلال المواسم الثلاثة الماضية في إثبات نفسه كأحد أبرز عناصر ليفركوزن في الدوري الألماني، بعد أن تألق من قبل في الدوري الفرنسي، ليقرر خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت مباراة ليفركوزن الأخيرة في كأس ألمانيا لحظة مؤثرة، بعدما ودع عدلي جماهير الفريق وهو يغالب دموعه عقب صناعته هدفًا في الفوز الكبير برباعية نظيفة.

