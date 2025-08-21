الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مقابل 29 مليون يورو، لاعب مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

امين عدلي، فيتو
امين عدلي، فيتو

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي التعاقد  مع الدولي المغربي أمين عدلي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 29 مليون يورو.

ويبلغ عدلي من العمر 25 عاما، ونجح خلال المواسم الثلاثة الماضية في إثبات نفسه كأحد أبرز عناصر ليفركوزن في الدوري الألماني، بعد أن تألق من قبل في الدوري الفرنسي، ليقرر خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهدت مباراة ليفركوزن الأخيرة في كأس ألمانيا لحظة مؤثرة، بعدما ودع عدلي جماهير الفريق وهو يغالب دموعه عقب صناعته هدفًا في الفوز الكبير برباعية نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمين عدلي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الفرنسي الإنجليزي الممتاز باير ليفركوزن الالماني باير ليفركوزن بورنموث الإنجليزي ليفركوزن الألماني ليفركوزن

مواد متعلقة

جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

موعد مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

فرحة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

النصر يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بثنائية

النصر يباغت اتحاد جدة بالهدف الثاني في السوبر السعودي (فيديو)

رونالدو في مواجهة بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر والاتحاد بكأس السوبر السعودي

موعد مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

الأكثر قراءة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

تعرف على رسوم تقنين وضع اليد ومدة تلقي الطلبات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads