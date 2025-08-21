ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

اجتاحت صور زفاف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرتها زوجته الثانية البلوجر حنان المغربية.

ونشرت حنان المغربية عبر صفحتها على انستجرام صور من زفافها على محمد النني وذلك على الطريقة المغربية.

القصة بدأت في يوليو 2024 حيث نشرت حنان المغربية صورة على “إنستجرام” تمسك فيها بيد رجل أخفت ملامحه برمز تعبيري.

وانتشرت الصور وسط حالة من الجدل بأن الرجل هو محمد النني.

وكتبت حنان صورة:"ممتنة وبشدة لرجل أحبني وقبلني كما أنا بعيوبي قبل ميزاتي شكرا حبيبي شكرا زوجي الغالي”.

وفي 2024، انتشر مقطع فيديو يظهر النني داخل مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي خلال مباراة السوبر المصري، وظهر النني جالسًا إلى جانب حنان المغربية، ما اعتبره الجمهور أول تأكيد علني على زواجهما.

وفضل النني عدم إعلان زواجه احترامًا لزوجته الأولى، وللحفاظ على استقرار أسرته.

وأضاف أن اللاعب يتجنب نشر صوره مع زوجته الثانية لتفادي الجدل.

وخرجت حنان المغربية، عن صمتها بعد موجة الانتقادات لتنشر صورة وهي ترتدي الحجاب معلقه:" ارتداءها الحجاب جرى عن قناعة"، مشيرة إلى أن زوجها اشترط ذلك منذ بداية علاقتهما، لكنها لم ترفض.

وكتبت عبر حسابها: “زوجي شرط علي الحجاب، وأنا ما كانش عندي مانع، طلبت بس شوية وقت ألبسه لربنا مش للبشر”.

وتابعت: “فعلًا إداني الوقت، وبشكره. لبست الحجاب عشان بحبه، ومش راضية حد يسيء له بسببي”.

وأوضحت حنان أن علاقتهما لم تكن سرًا، وأن أول ظهور علني لهما كان خلال مباراة حضراها وسط الصحافة والجماهير.

وأضافت: “أول فيديو ليا معاه من سنة، وإحنا كنا في مدرجات مباراة الأهلي، وكل الأهل عارفين من البداية”.

رد فعل زوجة النني الاولى

في المقابل، التزمت آمال الحناوي، الزوجة الأولى لمحمد النني، الصمت التام رافضة أي تعليق عن الأمر.

واكتفت امال بنشر عبر حسابها على “إنستجرام” منشورًا دينيًا أثار الجدل، جاء فيه: “كل ما يتم خلف ظهرك، يتم أمام الله، فهو يمهل ولا يهمل.”

الغريب أن آمال لا تزال تتابع النني عبر “إنستجرام”، ولم تحذف صورهما المشتركة حتى هذه اللحظة.

رسالة محمد النني إلى متابعيه

وقال النني: "أنا آسف يا جماعة، سأغلق حسابي عبر انستجرام لفترة، وإن شاء الله سأعود قريبًا".

وأضاف: "بالله عليكم لا أريد أن يقول أحد ماذا حدث.. الأمر كله أنني منشغل مع النادي هذه الأيام، ولا أريد أمورًا أخرى تشغلني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.