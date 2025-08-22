الجمعة 22 أغسطس 2025
موعد مباراة ريال بيتيس وديبورتيفو الأفيس بالدوري الإسباني

 يلتقي فريق ريال بيتيس نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2025/26 على  ملعب لا كارتوخا.

 

موعد مباراة ريال بيتيس وديبورتيفو الأفيس 

وتقام المباراة اليوم الجمعة  في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وبتوقيت مصر.

وتقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، فاز ريال بيتيس في 4 مباريات، بينما فاز ديبورتيفو ألافيس في 3 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.


يدخل بيتيس اللقاء بهدف استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث.

 

فيما أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن فرض عقوبة على نادي ريال بيتيس، وذلك على خلفية الإهانات والهتافات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي أتلتيك بلباو، في المباراة التي  أقيمت في 2 فبراير الماضي على ملعب بينيتو فيامارين ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني للموسم الماضي.

وتشمل العقوبة إغلاقًا جزئيًا لمدرجات ملعب لا كارتوخا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اليوم الجمعة خلال مواجهة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، على أن يمتد الإغلاق إلى نحو 200 مقعد في المدرجات.

 

