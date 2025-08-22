الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ووست هام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

 يحل فريق تشيلسي ضيفًا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام على ملعب لندن الأولمبي، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة تشيلسي ووست هام والقنوات الناقلة

 وستقام المباراة المرتقبة بين تشيلسي ووست هام مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

وستكون مباراة تشيلسي ووست هام منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD1”.

ويدخل الفريقان المواجهة بحثًا عن الفوز الأول هذا الموسم؛ إذ استهل تشيلسي مشواره بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما تلقى وست هام خسارة قاسية أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة. 

وتشهد المباراة غيابات مؤثرة في صفوف البلوز بعد استبعاد كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وسط أنباء عن اقتراب رحيلهما، بينما يعول المدرب إنزو ماريسكا على القادمين الجدد جواو بيدرو وليام ديلاب لتعزيز القوة الهجومية.

ترتيب تشيلسي ووست هام  في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 برصيد نقطة وحيدة.

في المقابل، يحتل وست هام المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 بلا رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي جواو بيدرو فريق تشيلسي كريستوفر نكونكو كريستال بالاس مباراة تشيلسي ووست هام وست هام يونايتد

مواد متعلقة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

أزمة لـ حسام حسن، غيابات بالجملة عن معسكر الفراعنة المقبل

مقابل 29 مليون يورو، لاعب مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي

جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

موعد مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

فرحة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

النصر يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بثنائية

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads