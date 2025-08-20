الخميس 21 أغسطس 2025
موعد مباراة النصر وأهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي،
كأس السوبر السعودي، فيتو

السوبر السعودي، يخوض فريق النصر مواجهة قوية أمام أهلي جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، المقامة حاليا في هونج كونج.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وأهلي جدة يوم السبت الموافق 23 أغسطس، وتنطلق صافرتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن بطل السوبر يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري. 

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، فيما اكتسح أهلي جدة نظيره القادسية بخماسية مقابل هدف، في الدور قبل النهائي.

