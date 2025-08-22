أخبار مصر: وفيات في انهيار منزل بسوهاج، الإعلان رسميا عن مجاعة غزة، نجم الأهلي يهين عبد الله السعيد، نهاية الدبيبة في ليبيا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

شهدت قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج صباح اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، عقب انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق وجريد النخيل.

اليوم، إعلان رسمي عن المجاعة في غزة للمرة الأولى

ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن الهيئة الدولية المسؤولة عن رصد الجوع عالميا، والمدعومة من الأمم المتحدة، ستُعلن رسميًّا صباح الجمعة وقوع المجاعة في مدينة غزة، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 22 شهرًا.

شنقهم على نافذة الغرفة، إحالة أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة في الإسماعيلية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الاسماعيلية، أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة خنقًا بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيها.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 15 مسجدا في 9 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 22 من أغسطس 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 12 مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

إحباط محاولة استهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس بصاروخ "SPG" (فيديو)

أحبطت الأجهزة الأمنية الليبية، محاولة لاستهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس بصاروخ من نوع SPG في حادثة وصفها مراقبون بالخطرة.

المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول

أكد حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يسعى جاهدًا لاستعادة أرض النادي في أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إحباط محاولة هروب 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران معهم، أسفر عن مقتلهم وشخص رابع مجهول الهوية، وجارٍ تحديده.

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى ابن بطوطة، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٨ /٢٠٢٥.

احتفالات شعبية في ليبيا بدعوة المبعوثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة وعقيلة يرحب (فيديو)

شهدت منطقتا سوق الجمعة وبلدية تاجوراء في ليبيا احتفالات تعبيرًا عن دعم المواطنين لدعوة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات خلال شهرين.

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

تحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن تألق عبد الله السعيد لاعب الزمالك وتألقه في الدوري المصري هذا الموسم.

نصف المحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل وكيل وزارة الزراعة وزوجته بالإسماعيلية

نفّذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم الثاني بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية، وشهرته "حمو".

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاح الدوري الألماني

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم مواجهة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني موسم 2025-2026.

مصدر عسكري إيراني: طهران تخطط لضرب قواعد أمريكية في دول غير خليجية

كشف مصدر عسكري إيراني، أن قيادة أركان الجيش الإيراني بدأت تحضيرات غير مسبوقة استعدادًا لمواجهة وشيكة مع إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.