إحباط محاولة استهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس بصاروخ "SPG" (فيديو)

الأمن الليبي، فيتو

أحبطت الأجهزة الأمنية الليبية، محاولة لاستهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس بصاروخ من نوع SPG في حادثة وصفها مراقبون بالخطرة.

وتزامن إحباط العملية مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر تطورات الأزمة الليبية.

وأفاد بيان رسمي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة في بيان، بأن الصاروخ أطلق وأصاب منزلًا في منطقة جنزور دون تسجيل أي إصابات أو أضرار كبيرة.

وأضاف البيان أن السلطات ضبطت مركبة تحتوي على صاروخين إضافيين وقاعدة إطلاق، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في محاولة الاستهداف.

وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتأمين كافة البعثات الدبلوماسية في ليبيا وأنها لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن البلاد أو سلامة المدنيين.

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

