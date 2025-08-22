الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظات

قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إحباط محاولة هروب 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران معهم، أسفر عن مقتلهم وشخص رابع مجهول الهوية، وجارٍ تحديده.

 

تفاصيل مداهمة الداخلية وكرًا للخارجين عن القانون بالمنوفية

وكانت قد وردت معلومات لضباط البحث الجنائي باختباء كل من: محمود سعيد السيد عوض (23 عامًا – عاطل – مقيم بندر أشمون – سبق اتهامه في قضية اتجار مخدرات)، ومحمود يوسف جودة يوسف (23 عامًا – عاطل – مقيم سنتريس – سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص)، ويوسف أحمد عبد المجيد أبو عجاجة (31 عامًا – عاطل – مقيم بندر أشمون – مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس سنة في قضية جنح)، وذلك داخل منطقة زراعية متاخمة لمنطقة الملاءة ببندر أشمون، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، انطلقت مأمورية أمنية برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، ورئيس فرع الأمن العام، مدعومة بقوات مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي، لاستهداف المتهمين.

 

وفور وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق النيران تجاهها، فبادلتهم القوات بالمثل، حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع المتهمين الثلاثة وشخص رابع مجهول، وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وبندقية خرطوش عيار 13، و3 أفرد خرطوش عيار 13، وذخيرة مختلفة الأعيرة، و3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و500 جرام من مخدر الهيروين، و350 جرامًا من مخدر الشادو (الشعر)، وميزان حساس، ومبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه.


وتم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم (24073 جنايات أشمون لسنة 2025)، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية
