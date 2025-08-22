المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول

أكد حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يسعى جاهدًا لاستعادة أرض النادي في أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "اجتمعت وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع وزير الإسكان وتوضيح الأمر له وأن الأرض ما زالت من حق النادي ولم نتعاقد مع أي أشخاص بعينهم لبناء مول أو خلافه".

وأضاف: "الزمالك لم يحصل على الوقت الكافي لإنهاء الإنشاءات المتفق عليها في فرع النادي بأرض أكتوبر وبعد الاجتماع مع وزير الإسكان توجهنا لوزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء وتقديم تظلم رسمي لاستعادة أرض أكتوبر وإزالة أي سوء فهم بعد سحب الأرض ".

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًّا يحمل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن سحب أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك يناشد رئيس الجمهورية

وجاء في نص البيان: “يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، أملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًّا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره”.



وتابع البيان: "اليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء، أملين من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويًّا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لإتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026، نثق بعدلكم وحرصكم على نصرة الحق، ليبقى الزمالك دائمًا قلعة للرياضة المصرية وبيتًا للانتماء".

