شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

تحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن تألق عبد الله السعيد لاعب الزمالك وتألقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "مباريات الدوري المصري كلها صعبة والمستويات متقاربة وهذا واضح بعد مرور 3 جولات من المسابقة".

وأضاف:"عبد الله السعيد محافظ على نفسه ويجعلني أنسى كبر سنه بسبب الأداء المميز الذي يقدمه، هو لاعب محترف ومستواه ثابت في كل الأندية التي لعب لها".

واختتم حديثه قائلًا: "أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ونزوله في آخر نصف ساعة من المواجهة لأنه سيعطي أفضلية للزمالك"، في إشارة لطريقة مشاركة شيكابالا مع الأبيض في السنوات الأخيرة.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-1، مساء الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

وسجل ثنائية الزمالك البرازيلي خوان ألفينا في الدقيقة 12 والأنجولي شيكو بانزا (48)، بينما أحرز هدف مودرن محمود حمدي "الونش" بالخطأ في مرماه (58).

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، متقاسمًا صدارة الترتيب مع المصري البورسعيدي، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

