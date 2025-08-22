مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاح الدوري الألماني
تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم مواجهة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني موسم 2025-2026، وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ريال بيتيس ضد ألافيس - 10:30 مساء.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان ضد أنجيه - 9:45 مساء - beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين
مالية كفر الزيات ضد بروكسي - 4:30 مساء.
السكة الحديد ضد الترسانة - 6:30 مساء.
الإنتاج الحربي ضد راية - 8:30 مساء.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
فاتح كاراجومروك ضد جوزتيبي - 9:30 مساء.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
بني ياس ضد اتحاد كلباء - 5:00 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.
الشارقة ضد الجزيرة - 7:30 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري
الغرافة ضد العربي - 6:30 مساء.
الشمال ضد الريان - 8:30 مساء.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
النجم الرياضي بالمتلوي ضد الصفاقسي - 6:30 مساء - القنوات الوطنية التونسية.
الأفريقي التونسي ضد الترجي الجرجيسي - 6:30 مساء - القنوات الوطنية التونسية.
الاتحاد المنستيري ضد الأولمبي الباجي - 6:30 مساء - القنوات الوطنية التونسية.
شبيبة العمران ضد البنزرتي - 6:30 مساء - القنوات الوطنية التونسية.
مستقبل قابس ضد مستقبل المرسي - 6:30 مساء - القنوات الوطنية التونسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا