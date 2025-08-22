الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 15 مسجدا في 9 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 22 من أغسطس 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 12 مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن إلى 100 مسجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 100 مسجد من بينها 84 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و16 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ 13589 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و432 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:



محافظة قنا

تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب بقرية الأشراف القبلية – مركز قنا؛ ومسجد العتيق بنجع غانم بقرية العركي – مركز فرشوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع مكي – مركز الوقف.

محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد دوار بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد الزهراء بقرية جرفس – مركز سنورس.

محافظة أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد الموحدين بقرية الزورة – مركز ديروط.

محافظة المنيا

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد بقرية طنبدي – مركز مغاغة؛ ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بقرية اعطو – مركز بني مزار؛ ومسجد الرحمة بقرية السواهجة – مركز ملوي؛ ومسجد السلام ( السنة المحمدية ) بقرية إتليدم - مركز أبو قرقاص.

محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد الرفاعيين الكبير بقرية الرفاعيين – مركز فاقوس.



محافظة الغربية

تم إحلال وتجديد مسجد السادة الأربعين بقرية أبشواي الملق – مركز قطور.

محافظة الأقصر

تم إنشاء وبناء مسجد معتز الصحابي بمنطقة الإسكان الاجتماعي (٤٨٠) – مدينة طيبة.

محافظة الجيزة

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو شديد بقرية بهبيت – مركز العياط.

محافظة السويس

تم صيانة وتطوير مسجد منى – حي فيصل.

وأكدت وزارة الأوقاف هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانيّة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

