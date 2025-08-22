تنفيذ حكم الإعدام في قاتل وكيل وزارة الزراعة وزوجته بالإسماعيلية

نفّذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم الثاني بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية، وشهرته "حمو".

وكان قد توفي شريكه الآخر في الجرم والذي يدعى "فراويلة" داخل محبسه قبل النقض على الحكم.



بداية القضية في عام 2021

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما شهدت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة حيث أقدم شخصان على إنهاء حياة زوج وزوجته طمعًا في السطو على أموالهما وسرقتهما.

جريمة في مطلع الفجر

ترجع الواقعة إلى عدة سنوات حيث كان المهندس محمد عامر وكيل وزارة الزراعة الأسبق، يستعد لأداء صلاة الفجر في المسجد كعادته، وخلال استعداده فوجئ بأحد الأشخاص يقوم باقتحام منزله ومهاجمته وسدد إليه عدة طعنات أدت إلى وفاته في الحال.

استيقظت الزوجة على أصوات غريبة داخل منزلها لتفاجأ بشخصين غريبين أقدما على قتلها هي الأخرى دون شفقه أو رحمة.

سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية

حيث دلف المتهمان إلى المنزل وقاما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ولاذا بالفرار ليكتشف الجيران تلك الجريمة البشعة بعد ساعات.

إخطار بمقتل زوجين مسنين

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الأسبق، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقي المركز لبلاغ بالعثور على زوجين مقتولين بمنزلهما، وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بالانتقال إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وخلال الفحص المبدئي تبين أن المقتولين هما الزوجة "ع. ز" والزوج "م.ع " رجل أعمال، حيث تعرضت الزوجة لعدة طعنات بسكين داخل منزلها أدت إلى مصرعها، وعثر على الزوج مقتولًا في فناء المنزل.

وتمكنت مباحث مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية من تحديد هوية قاتلي وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، والذين قُتلا داخل منزلهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بدافع السرقة، وتم ضبط الجناة.

جهود فريق البحث الجنائي

وتوصلت التحريات التي قام بها فريق البحث بمركز شرطة فايد، برئاسة الرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث مركز شرطة فايد، إلى أن القاتل، أحد جيران القتيل، وشهرته "فراويلا"، وكان يعيش بالقاهرة، وجاء إلى قرية سرابيوم واستقر بها مؤخرًا واستعان بصديق له من مدينة فايد، في تنفيذ جريمته، التي ارتكباها أثناء سرقة منزل الضحية، وقت صلاة الفجر.

وكشفت التحريات أن القاتل وشريكه كان يسرقان الضحية وقت صلاة الفجر، وعند ذهاب الضحية لصلاة الفجر فى المسجد، شاهده الجاني فقام بضربه بآلة حادة على رأسه، وسدد له عدة طعنات بالجسم وعند محاولة الجاني وشريكه سرقة المنزل، استيقظت الزوجة، فقاما السارقان بقتلها أيضًا.

قضت محكمة جنايات "الدائرة الأولى" في الإسماعيلية، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فايد الحميلى، وولاء محمد وجدى، بأمانة سر هيثم عمران، بالإعدام شنقا لقاتلي وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته.

وكانت قد اصدرت محكمة الجنايات بالإسماعيلية، قرارًا بإحالة أوراق المتهمين في قتل المهندس محمد عامر وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته والذين قتلا داخل منزلهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، لمفتى الديار المصرية.

واليوم وبعد مرور أربع سنوات من الواقعة ينفذ حكم الإعدام في قاتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، ليغلق بذلك ملف أحد القضايا الأكثر وحشية بالإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.