شنقهم على نافذة الغرفة، إحالة أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة في الإسماعيلية إلى المفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت محكمة جنايات الاسماعيلية، أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة خنقًا بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيها.
 

تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية

أنهى حياته بالفأس، الإعدام لقاتل جده في الإسماعيلية

تاريخ الواقعة المأساوية 

تعود أحداث القضية إلى تاريخ الـ6 من أغسطس لعام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا بإنهاء حياة أب، لأبنائه الأربعة شنقًا على نافذة إحدى الحجرات بمنزله الكائن بمنطقة الكيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

 

إلقاء القبض على المتهم 

وكان قد تمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الأربعة شنقًا في منزلهم، ثم إذاعة خبر وفاتهم في مسجد القرية. 
 

سوابق مع تعاطي المخدرات 

وكشفت التحريات أن الأب مرتكب الواقعة، الذي يدعى "سامي س.م"  كان قد خرج حديثًا قبيل ارتكابه الجريمة، من إحدى مصحات علاج الإدمان ولديه 4 أطفال كانوا يقيمون مع جدتهم ووالدتهم المنفصلة عنه بسبب تعاطيه المخدرات، حيث طلب الوالد، يوم ارتكابه للواقعة اصطحاب أولاده للتنزه معهم فوافقت على طلبه. 

 

 ثم قام بتنفيذ مخططه وتخلص من أولاده الأربعة بخنقهم بلا رحمة، وهم: إيمان 12 سنة، محمد 8 سنوات، خالد 5 سنوات وندى 3 سنوات، حيث شنقهم على شرفة إحدى الغرف بالمنزل. 

 

المتهم ينعى أبناءه بعد أن انقض عليهم في مكبر الصوت بالمسجد  

وبحسب ما ذكره شهود من جيران الأب مرتكب الواقعة، أنه ذهب  إلى مسجد القرية لأداء صلاة الفجر، ثم وقف ينعى أبناءه في مكبر الصوت بالمسجد. 

