إلتشي يتعادل مع ريال بيتيس 1/1 في الدوري الإسباني

فرض فريق إلتشي التعادل على ضيفه ريال بيتيس (1-1) بهدف متأخر خلال لقاء الفريقين ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني، التي تختتم اليوم الثلاثاء بلقاء ريال مدريد وأوساسونا.

أهداف وأحداث مباراة إلتشي ضد ريال بيتيس

وافتتح أيتور رويبال التسجيل للضيوف بالدقيقة (21)، وتمكن جيرمان فاليرا من فرض التعادل لـ إلتشي (81).

وكان بيتيس الذي حل سادسا في موسم 2024- 2025 ليشارك هذا الموسم في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، يمنّي النفس بإطلالة أولى أفضل، إلا أن إلتشي العائد إلى الدرجة الأولى كان له رأي مختلف.

غياب إيسكو عن ريال بيتيس

وغاب عن بيتيس نجمه إيسكو الذي سيبتعد عن الملاعب لأشهر عدة بسبب كسر جديد في ساقه.

وتعرض لاعب ريال مدريد السابق الذي عاد إلى تشكيلة منتخب إسبانيا بعد استدعائه في يونيو الماضي، للإصابة خلال المباراة الودية ضد مالاجا (1-3) السبت الماضي، وقد أكدت الفحوص الطبية لاحقا وجود "كسر جديد من دون خلع في الثلث الأوسط من عظمة الساق اليسرى".

كما خسر بيتيس خلال الصيف نجمه الأمريكي جوني كاردوسو المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، فيما ضم رودريجو ريكيلمي الذي خاض مباراته الأولى في الدوري بقميص الفريق، بعد التحاقه به قادما من أتلتيكو نفسه.

