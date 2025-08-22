الجمعة 22 أغسطس 2025
حوادث

أبرز 3 قرارات للنيابة بحادث مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

حادث مروري بالتجمع
حادث مروري بالتجمع الأول، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد تقرير مروري مفصل من كاميرات المراقبة بحادث مصرع شخص وإصابة آخريْن إثر حادث تصادم فنطاس مياه وسيارة نقل خلاطة أعلى الطريق في منطقة التجمع، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق نطاق قسم التجمع الأول، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين حادث تصادم سيارتين، السيارة الأولى فنطاس مياه يحمل لوحات معدنية أرقام (ع ص أ 4184) قيادة نور الدين عاطف نور الدين (مصاب)، وبصحبته محمود السيد الصعيدي (مصاب)، وتم نقلهما إلى مستشفى العاصمة قبل الوصول بمعرفة الإسعاف.

 

والسيارة الثانية خلاط أسمنت يحمل لوحات معدنية أرقام (أ ص ه 9263) قيادة شريف حسين صبيح (متوفى) محتجز أسفل عجلات السيارة وتم استخراجه بمعرفة القوات ونقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة بمعرفة الإسعاف، ونتج عن الحادث بقعة زيت على مساحة 30 مترًا تقريبًا تمت إزالتها بمعرفة القوات، وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ads