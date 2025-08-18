إجراء تحليل المخدرات لأجنبية متهمة بإدارة شقتها للأعمال المنافية للآداب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المواد المخدرة لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي وذلك لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

جاء ذلك بعدما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة ورود التحريات الأولية عن الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.