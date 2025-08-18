الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء تحليل المخدرات لأجنبية متهمة بإدارة شقتها للأعمال المنافية للآداب

متهمة - صورة أرشيفية،
متهمة - صورة أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المواد المخدرة لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي وذلك لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

جاء ذلك بعدما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة ورود التحريات الأولية عن الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب الأعمال المنافية التجمع الأول بالقاهرة التجمع الأول الشرطة المتخصصة القاهرة الجديدة تحريات الادارة العامة حماية الاداب قسم شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

مالك عقار تسكن فيه أم سجدة: مأجر لها من سنة والشقة بتاعتي

تجديد حبس البلوجر "أم سجدة" لاتهامها بغسيل الأموال

قرار من النيابة بشأن تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة الجديدة

حجز عامل متهم بالنصب بزعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

الاستئناف تتسلم ملف شقيقين متهمين بالنصب والاحتيال على أجانب بالتجمع

إخطار سفارتي دولتين أوروبيتين لندب محامين لسيدتين أجنبيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

قرار من النيابة بشأن صانع محتوى متهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

الأكثر قراءة

يسير على خطى أحمد عز واقترب من حلم زعيم الأغلبية، أحمد عبد الجواد.. مهندس انتخابات 2025

أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة توقف فيلم طلقني بسبب خلاف بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

انهيار نيمار بالبكاء بعد أكبر خسارة في مسيرته (فيديو)

ارتفاع 5 أصناف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

قبل بدء الفصل التشريعي الثاني، كل ما تريد معرفته عن اختصاصات مجلس الشيوخ

احتجاز طرفي واقعة "سحل سيدة" بالشرقية لحين ورود تحريات المباحث

الأهلي يؤجل مفاوضات تجديد عقود لاعبيه لنهاية الدور الأول من الدوري

خدمات

المزيد

قبل بدء الفصل التشريعي الثاني، كل ما تريد معرفته عن اختصاصات مجلس الشيوخ

ارتفاع 5 أصناف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحمة اليوم بالأسواق

تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads