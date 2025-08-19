الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أقوال شاهد عيان في حريق مطعم شهير بالتجمع

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال عامل "شاهد عيان” لكشف ملابسات حريق مطعم شهير للمأكولات التركية بمنطقة التجمع الأول، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق.

وقال العامل في أقواله، إنه تفاجأ باستغاثة زميله، وعندما ذهب وجده يحاول أن يطفئ النيران التي اشتعلت بالقرب من جهاز تكييف الهواء، ولكنه لا يعلم مصدر الحريق.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء مالك المطعم لسماع أقواله.


حريق مطعم شهير بالتجمع 

تلقت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد، وأسفر الحريق عن إصابة عامل بحالة اختناق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التجمع الأول الحماية المدنية بالقاهرة المباحث الجنائية النجدة بالقاهرة النيابة العامة حريق مطعم شهير بالتجمع عمليات شرطة النجدة بالقاهرة مطعم شهير بالتجمع منطقة التجمع الأول

