حبس مالك مخزن وعاطل بتهمة سرقة 3 تكييفات و17 مروحة في بدر

أمرت نيابة مدينة بدر، بحبس مالك مخزن أجهزة كهربائية وعاطل، بتهمة سرقة 3 أجهزة تكييف و17 مروحة فى مدينة بدر، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

سرقة أجهزة تكييف ومراوح بمدينة بدر

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة بدر، يفيد بضبط (مالك مخزن أجهزة كهربائية) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 3 أجهزة تكييف –3 حامل تكييف –17 مروحة  - 4 ماسورة توصيل وحدة تكييف – كوريك رفع).

وبمواجهته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة وتحصل عليها من (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

