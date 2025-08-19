الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بالنصب بزعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

حبس متهمين
حبس متهمين

 جددت نيابة الأموال العامة، حبس عامل بالقاهرة ادعاء نفوذ مزعوم وقدرته على تخصيص أراضٍ مقابل مبالغ مالية استولى عليها دون وجه حق، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة بورسعيد، بتضرره من شخص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، حيث أوهمه بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى مناطق القاهرة، مدعيًا تمتعه بنفوذ وسلطة "على خلاف الحقيقة". 

 

وأضاف المبلغ أن المتهم تمكن من الاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير دون تنفيذ ما وعد به أو رد المبلغ. 

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة. 

وبمواجهته بما نُسب إليه أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب والاحتيال جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة نيابة الأموال العامة الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

النيابة تحقق مع سائق تسبب في إصابة 9 موظفين بوزارة العدل

إصابة 9 موظفين بوزارة العدل في حادث تصادم على طريق السويس (صور)

إجراء تحليل المخدرات لأجنبية متهمة بإدارة شقتها للأعمال المنافية للآداب

مالك عقار تسكن فيه أم سجدة: مأجر لها من سنة والشقة بتاعتي

تجديد حبس البلوجر "أم سجدة" لاتهامها بغسيل الأموال

قرار من النيابة بشأن تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة الجديدة

حجز عامل متهم بالنصب بزعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads