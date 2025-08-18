الإثنين 18 أغسطس 2025
النيابة تحقق مع سائق تسبب في إصابة 9 موظفين بوزارة العدل

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع السائق المتسبب  بإصابة 9 موظفين بوزارة العدل في اصطدام  سيارة سوزوكي بسور خرساني بطريق السويس بالقرب من الكارثة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشروق لتلقي العلاج اللازم.

واستعجلت النيابة العامة تقرير تحريات المباحث حول الواقعة.

وورد بلاغ من الأهالي بإصابة 9 موظفين بوزارة العدل في حادث تصادم وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة. 

وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

