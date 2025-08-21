الخميس 21 أغسطس 2025
المرمرية، عشبة قديمة تعالح آلام البطن والدورة الشهرية ولكن يجب تناولها بحذر

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب الشهيرة التى عرفت على مر العصور وكانت تستخدم فى الطب القديم والوصفات العلاجية، ولها شعبية كبيرة.

وفوائد المرمرية، عظيمة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونالت شهرة واسعة بسبب فاعليتها فى علاج آلام المعدة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المرمرية أو الميرمية من الأعشاب الطبية العريقة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، لما تحتويه من زيوت عطرية ومركبات فعالة تمنحها خصائص علاجية وصحية متعددة، وتعد من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مهمة لتعزيز الصحة العامة.

القيمة الغذائية للمرمرية

وأضاف السيد، تحتوي أوراق المرمرية على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، منها مضادات الأكسدة، والزيوت الطيارة وأهمها الثوجون والكافور، وفيتامين A وC وK، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

فوائد المرمرية للصحة

وتابع، أن من فوائد المرمرية للصحة:-

  • تساعد المرمرية على تقليل الانتفاخ والغازات، وتعزز إفراز العصارات الهضمية مما يحسن عملية الهضم، ولها تأثير مهدئ على المعدة وتساعد في تقليل الإسهال أو التقلصات.
  • أظهرت دراسات أن مركبات المرمرية تساهم في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وقد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بفضل مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ.
  • تدخل في صناعة بعض معاجين الأسنان وغسولات الفم، وتساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة.
  • أظهرت بعض الأبحاث أن المرمرية تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وقد تساعد مرضى السكري من النوع الثاني في خفض مستويات السكر في الدم.
  • تحتوي المرمرية على مركبات شبيهة بالإستروجين، مما يساعد على تقليل الهبات الساخنة والتعرق الليلي عند النساء في سن اليأس، وتساهم في تخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية.
  • غنية بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة، ولها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها مفيدة في مقاومة نزلات البرد والالتهابات.
  • تستخدم زيوت المرمرية في مستحضرات التجميل لترطيب البشرة وتقليل علامات التقدم في السن.
  • تساعد في تقوية الشعر وتقليل تساقطه وتحفيز نموه، وتفيد في علاج القشرة وتنظيف فروة الرأس.
  • تحتوي على مركبات تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتساعد على تحسين الدورة الدموية بفضل محتواها من مضادات الأكسدة.

محاذير استخدام المرمرية

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد المرمرية العديدة، إلا أنه يجب الحذر عند استخدامها في بعض الحالات، منها:-

  • الإفراط في تناولها قد يسبب تسمم بسبب مادة الثوجون الموجودة في زيوتها.
  • غير مناسبة بكميات كبيرة للحوامل والمرضعات.
  • يجب على مرضى الضغط والصرع استشارة الطبيب قبل استخدامها.
