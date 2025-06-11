فوائد الميرمية، تعالج التهاب المفاصل وتقضي على رائحة الفم الكريهة

فوائد الميرمية، الميرمية من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميزة ومذاق حلو وتستخدم منذ القدم فى الطب القديم واعتادت الجدات وربات البيوت على تقديمها دافئة.

وفوائد الميرمية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بشروط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الميرمية (أو السالمية) من الأعشاب العطرية المعروفة منذ القدم في العديد من الثقافات، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتستخدم أوراقها المجففة أو الطازجة في الطهي، كما تدخل في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات الصحية، وتحتوي الميرمية على مركبات كيميائية نشطة تمنحها خصائص طبية مذهلة، مثل مضادات الأكسدة، والمضادات الحيوية، والعناصر المضادة للالتهاب.

القيمة الغذائية للميرمية

وأضافت منى، أن الميرمية غنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، منها:-

الفيتامينات مثل فيتامين K، وفيتامين A، وفيتامين C

المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك

الألياف الغذائية

مركبات الفلافونويد والبوليفينولات ومضادات الأكسدة

فوائد الميرمية للصحة

فوائد الميرمية للصحة

وتابعت، أن من فوائد الميرمية للصحة:

الميرمية تساعد على تهدئة المعدة، وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم، كما أنها تقلل من الانتفاخ والغازات وتستخدم كعلاج تقليدي لعسر الهضم.

أظهرت دراسات حديثة أن الميرمية تحتوي على مركبات تعمل على تعزيز التركيز والقدرة الذهنية، وتحسين الأداء المعرفي، كما أظهرت بعض الأبحاث دورها المحتمل في الوقاية من مرض ألزهايمر، بفضل قدرتها على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تكسير الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة.

الميرمية تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مثل حمض الروزمارينيك، مما يجعلها مفيدة في حالات التهاب الحلق، والمفاصل، والأمراض المزمنة مثل الروماتويد.

تستخدم الميرمية في غسولات الفم ومعاجين الأسنان بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا، فهي تقتل البكتيريا الضارة، وتساعد على تقليل التهابات اللثة، وعلاج رائحة الفم الكريهة.

الميرمية معروفة بفوائدها في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، بفضل قدرتها على التأثير على مستويات الهرمونات الأنثوية.

تحتوي الميرمية على زيوت طيارة لها خصائص مضادة للميكروبات، ما يجعلها فعالة في مكافحة أنواع مختلفة من البكتيريا والفطريات، وخاصة في حالات العدوى الجلدية والفموية.

بفضل غناها بمضادات الأكسدة، تساعد الميرمية في تقوية جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

تستخدم الميرمية في صناعة الكريمات والشامبوهات نظرا لفوائدها في تنقية البشرة، وتقوية الشعر ومنع تساقطه، كما تستخدم لعلاج القشرة.

محاذير استخدام الميرمية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الميرمية يمكن تناولها كمشروب دافئ، أو استخدام زيت الميرمية وتستخدم فى الطهى وصناعة مستحضرات التجميل، ولكن هناك حالات يجب أن تستخدم الميرمية بحذر، منها:-

الحمل والرضاعة، ينصح بعدم الإفراط في تناول الميرمية أثناء الحمل، لأنها قد تحفز الرحم.

الصرع، تحتوي الميرمية على مركب "الثوجون" الذي قد يثير نوبات لدى مرضى الصرع إذا أخذت بجرعات عالية.

مرضى السكري، يجب الحذر لأن الميرمية قد تخفض مستويات السكر في الدم.

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