فوائد الميرمية تقوي الذاكرة وتعالج التهاب المفاصل وتقوي المناعة

فوائد الميرمية، الميرمية أو ما تعرف بالمرمرية من الأعشاب العطرية الشهيرة والقديمة التي عرفت على مر العصور وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد الميرمية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بشروط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الميرمية أو السالمية كما تعرف في بعض المناطق، من الأعشاب العطرية المشهورة في الطب الشعبي، وتستخدم منذ آلاف السنين لعلاج العديد من المشاكل الصحية، وتنتمي الميرمية إلى عائلة النعناع، وتمتاز بأوراقها الرمادية المخملية ورائحتها الزكية، وهي تستخدم مجففة أو طازجة، سواء في تحضير الشاي أو كتوابل للطعام أو حتى في الاستخدامات التجميلية والطبية.

القيمة الغذائية للميرمية

وأضافت منى، تحتوي الميرمية على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، مثل:

فيتامين K، وA، وC.

الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والزنك.

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وحمض الروزمارينيك.

فوائد الميرمية للصحة

وتابعت، أن من فوائد الميرمية للصحة:

أظهرت دراسات حديثة أن الميرمية قد تساهم في تحسين القدرات الإدراكية والذاكرة، بل إن بعض الأبحاث تشير إلى فائدتها في إبطاء تقدم مرض الزهايمر لاحتوائها على مركبات تثبط الإنزيم المسؤول عن تكسير الأستيل كولين (ناقل عصبي مهم للذاكرة).

الميرمية غنية بمضادات الأكسدة، مثل حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينيك، مما يمنحها خواص مضادة للالتهاب، هذا يساعد في تهدئة حالات الالتهاب المزمنة مثل التهاب المفاصل أو التهابات الجلد.

تساعد الميرمية في تهدئة تقلصات المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يجعلها مفيدة لمن يعانون من مشاكل الهضم أو الانتفاخ أو الغازات.

بعض الدراسات تشير إلى أن الميرمية قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، ولكن يجب استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي.

تمتلك الميرمية خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك تستخدم في بعض أنواع غسول الفم الطبيعي لعلاج التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة.

تستخدم الميرمية تقليديا لتخفيف الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية والتعرق الليلي المرتبط بسن اليأس، وذلك بفضل تأثيرها المشابه لهرمون الإستروجين.

تحتوي الميرمية على مركبات تدعم جهاز المناعة وتحفز إنتاج الخلايا الدفاعية، كما تعمل كمضاد للميكروبات.

فوائد الميرمية التجميلية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن فوائد الميرمية ليست طبية فقط، بل تجميلية أيضا، منها:

تحسين صحة البشرة، والميرمية تساهم في تطهير البشرة، تقليل حب الشباب، وتوحيد لونها.

تحسين صحة الشعر، يستخدم منقوع الميرمية لتقوية الشعر، تقليل تساقطه، وتحفيز نموه، بالإضافة إلى تغميق الشعر الأبيض بشكل طبيعي.

طريقة استخدام الميرمية

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن من طرق استخدام الميرمية:

شاي الميرمية، يتم نقع ملعقة صغيرة من أوراق الميرمية في كوب ماء مغلي لمدة 5–10 دقائق، ويشرب دافئا.

زيت الميرمية العطري، يستخدم موضعيا بعد تخفيفه بزيت حامل، ويدخل في وصفات التجميل.

الميرمية في الطعام، تستخدم كتوابل في تتبيل اللحوم، الحساء، والصلصات.

محاذير استخدام الميرمية

وتابعت، رغم فوائدها العديدة، فإن الإفراط في تناول الميرمية قد يسبب بعض الأضرار، حيث تحتوي على مادة "الثوجون" التي قد تكون سامة بجرعات عالية، ويمنع استخدامها من قبل الحوامل والمرضعات دون استشارة الطبيب، وقد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو مميعات الدم.

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