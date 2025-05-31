الأعراض الأولية للسكتة الدماغية وكيفية التعامل معها

تعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة خطرة تتطلب تدخلًا فوريًّا، حيث تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ورغم خطورتها، فإن التعرف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية والتعامل السريع معها يمكن أن ينقذ حياة المريض ويحد من الإعاقات طويلة الأمد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما السكتة الدماغية؟

تُعرف السكتة الدماغية (Stroke) بأنها هجوم دماغي يحدث نتيجة لانقطاع أو نقص حاد في إمداد الدماغ بالدم والأكسجين. هناك نوعان رئيسيان للسكتة الدماغية:

السكتة الدماغية الإقفارية (Ischemic Stroke): وهي الأكثر شيوعًا، وتحدث بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، غالبًا بسبب جلطة دموية.

السكتة الدماغية النزفية (Hemorrhagic Stroke): وتحدث بسبب تمزق وعاء دموي في الدماغ، مما يؤدي إلى نزيف داخل الدماغ أو حوله.

الأعراض الأولية للسكتة الدماغية

الأعراض الشائعة:

تدلي الوجه

ضعف الذراع

صعوبة في الكلام

أعراض أخرى قد تشير إلى سكتة دماغية

إضافة إلى الأعراض الشائعة، قد تظهر أعراض أخرى، ولكنها أقل شيوعًا أو قد تكون مصاحبة لأعراض أخرى:

صداع مفاجئ وشديد

مشاكل في الرؤية

مشاكل في التوازن والتنسيق: دوخة مفاجئة، فقدان التوازن، أو صعوبة في المشي.

تنميل أو خدر مفاجئ: في جانب واحد من الجسم، عادة في الذراع أو الساق.

ارتباك أو تغير في الحالة الذهنية: صعوبة في التركيز، توهان، أو فقدان الوعي.

التدخل الطبي السريع يمكن أن يقلل بشكل كبير من تلف الدماغ والإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية، هناك أدوية معينة يمكن أن تذيب الجلطات الدموية (مثل منشط البلازمينوجين النسيجي tPA) ولكن يجب إعطاؤها خلال ساعات قليلة من ظهور الأعراض. كلما طال التأخير في العلاج، زاد الضرر المحتمل على الدماغ.

كيفية التعامل مع الأعراض الأولية للسكتة الدماغية

اتصل بالطوارئ فورًا: بمجرد ملاحظة أي من الأعراض المذكورة، لا تتردد في الاتصال برقم الطوارئ “123” على الفور.

لا تعطِ المريض أي أدوية: لا تعطِ المريض الأسبرين أو أي أدوية أخرى دون استشارة طبية، فقد تكون السكتة الدماغية نزفية، وفي هذه الحالة يمكن أن يزيد الأسبرين الوضع سوءًا.

اجعل المريض مرتاحًا وآمنًا: ساعد المريض على الاستلقاء في وضع مريح وآمن، وتأكد من أن مجرى الهواء مفتوح. إذا كان المريض فاقدًا للوعي، ضعه في وضعية الإفاقة (وضع الاستلقاء على الجانب) لمنع اختناقه في حال القيء.

الوقاية من السكتة الدماغية

بينما تُعد السكتة الدماغية حالة طارئة، فإن الوقاية تلعب دورًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة بها. تشمل عوامل الخطر التي يمكن التحكم فيها: ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب، التدخين، السمنة، وقلة النشاط البدني. يمكن أن يساعد التحكم في هذه العوامل واتباع نمط حياة صحي في تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

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