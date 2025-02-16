أنواع السكتة الدماغية وطرق العلاج وخطوات إعادة التأهيل

تحدث السكتة الدماغية بسبب نقص الأكسجين في المخ، ويمكن أن يكون هذا بسبب نزيف أو انسداد في إمداد المخ بالدم، وقد يساعد العلاج الطارئ الفوري في منع العواقب المهددة للحياة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من السكتة الدماغية:

السكتة الدماغية الإقفارية: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من السكتة الدماغية، ويشكل 87٪ من جميع الحالات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتمنع جلطة الدم الدم والأكسجين من الوصول إلى منطقة من المخ.

السكتة الدماغية النزفية: تحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية، وعادة ما تكون نتيجة لتمدد الأوعية الدموية أو التشوهات الشريانية الوريدية (AVMs).

النوبة الإقفارية العابرة (TIA): تحدث عندما يكون تدفق الدم إلى جزء من المخ غير كافٍ لفترة وجيزة من الزمن، ويعود تدفق الدم الطبيعي بعد فترة قصيرة من الوقت، وتختفي الأعراض دون علاج، ويطلق بعض الناس على هذه الحالة اسم السكتة الدماغية الصغيرة.

ما هي السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يؤدي انسداد أو نزيف في الأوعية الدموية إلى انقطاع أو تقليل إمداد الدم إلى الدماغ، وعندما يحدث هذا، لا يتلقى الدماغ ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية، وتبدأ خلايا الدماغ في الموت.

السكتة الدماغية هي مرض وعائي دماغي، وهذا يعني أنها تؤثر على الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالأكسجين، وإذا لم يتلق الدماغ ما يكفي من الأكسجين، فقد يبدأ الضرر في الحدوث.

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، على الرغم من أن العديد من السكتات الدماغية قابلة للعلاج، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة.

علاج السكتة الدماغية

نظرًا لأن السكتات الدماغية الإقفارية والنزفية لها أسباب وتأثيرات مختلفة على الجسم، فإن كل منهما يتطلب علاجات مختلفة.

التشخيص السريع مهم لتقليل تلف الدماغ وتمكين الطبيب من علاج السكتة الدماغية باستخدام طريقة مناسبة للنوع.

علاج السكتة الدماغية الإقفارية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية بسبب انسداد الشرايين أو تضيقها، ويميل العلاج إلى التركيز على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

يبدأ العلاج بتناول الأدوية التي تكسر الجلطات وتمنع تكوين أخرى، وقد يصف الطبيب مميعات الدم مثل الأسبرين أو حقنة منشط البلازمينوجين النسيجي (TPA).

منشط البلازمينوجين النسيجي فعال في إذابة الجلطات، ومع ذلك، يجب أن تتم الحقنة في غضون 4.5 ساعة من بدء أعراض السكتة الدماغية.

تتضمن الإجراءات الطارئة حقن TPA مباشرة في شريان في الدماغ أو استخدام قسطرة لإزالة الجلطة فعليًا.

هناك إجراءات أخرى يمكن للجراحين إجراؤها لتقليل خطر السكتات الدماغية أو النوبات الإقفارية العابرة، على سبيل المثال، تتضمن عملية استئصال بطانة الشريان السباتي فتح الشريان السباتي وإزالة اللويحات التي يمكن أن تنكسر وتنتقل إلى الدماغ.

خيار آخر هو رأب الأوعية الدموية، ويتضمن ذلك قيام الجراح بنفخ بالون صغير داخل شريان ضيق باستخدام قسطرة، وبعد ذلك، سيقوم بإدخال أنبوب شبكي أو دعامة في الفتحة. هذا يمنع الشريان من التضييق مرة أخرى.

علاج السكتة الدماغية النزفية

يمكن أن يتسبب تسرب الدم إلى الدماغ في حدوث سكتة دماغية نزيفية، ويركز العلاج على السيطرة على النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.

غالبًا ما يبدأ العلاج بتناول الأدوية التي تقلل الضغط في الدماغ وتتحكم في ضغط الدم الإجمالي، بالإضافة إلى منع النوبات وأي انقباضات مفاجئة للأوعية الدموية.

إذا كان الشخص يتناول مضادات التخثر أو أدوية مضادة للصفيحات الدموية، فيمكنه تلقي أدوية لمواجهة آثار مميعات الدم.

يمكن للجراحين إصلاح بعض المشاكل في الأوعية الدموية التي أدت أو قد تؤدي إلى السكتات الدماغية النزفية.

عندما يتسبب تمدد الأوعية الدموية - أو انتفاخ في وعاء دموي قد ينفجر - في حدوث سكتة دماغية نزيفية، يمكن للجراح وضع مشابك صغيرة في قاعدة تمدد الأوعية الدموية أو ملئها بملفات قابلة للفصل لوقف تدفق الدم وتقليص تمدد الأوعية الدموية.

إذا حدث النزيف بسبب تشوه شرياني وريدي، يمكن للجراح إزالته، وتشوهات الأوعية الدموية الوريدية هي وصلات بين الشرايين والأوردة يمكن أن تكون معرضة لخطر النزيف.

إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي حدث قد يغير الحياة ويمكن أن يكون له آثار جسدية وعاطفية دائمة.

غالبًا ما يتضمن التعافي الناجح من السكتة الدماغية علاجات وأنظمة دعم محددة، بما في ذلك:

علاج النطق: يساعد هذا في حل مشاكل إنتاج الكلام أو فهمه، ويمكن أن يؤدي التدريب والاسترخاء وتغيير أسلوب التواصل إلى تسهيل التواصل.

العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعد هذا الشخص على إعادة تعلم الحركة والتنسيق، ومن المهم أن يظل الشخص نشطًا، على الرغم من قد يكون هذا صعبًا في البداية.

العلاج المهني: يمكن أن يساعد ذلك الشخص على تحسين قدرته على القيام بالأنشطة اليومية، مثل الاستحمام والطهي واللباس والأكل والقراءة والكتابة.

مجموعات الدعم: يمكن أن يساعد الانضمام إلى مجموعة دعم الشخص على التعامل مع مشكلات الصحة العقلية الشائعة التي يمكن أن تحدث بعد السكتة الدماغية، مثل الاكتئاب، ويجد الكثيرون أنه من المفيد مشاركة الخبرات المشتركة وتبادل المعلومات.

الدعم من الأصدقاء والعائلة: يجب على الأصدقاء المقربين والأقارب محاولة تقديم الدعم العملي والراحة بعد السكتة الدماغية، إخبار الأصدقاء والعائلة بما يمكنهم فعله للمساعدة أمر مهم للغاية.

إعادة التأهيل جزء مهم ومستمر من علاج السكتة الدماغية، ومع المساعدة الصحيحة ودعم الأحباء، عادة ما يكون من الممكن استعادة جودة الحياة الطبيعية، اعتمادًا على شدة السكتة الدماغية.

الوقاية من السكتة الدماغية

أفضل طريقة للوقاية من السكتة الدماغية هي معالجة الأسباب الكامنة وراءها، ويمكن للناس تحقيق ذلك من خلال إجراء تغييرات في نمط حياتهم مثل:

تناول نظام غذائي صحي

الحفاظ على وزن معتدل

ممارسة الرياضة بانتظام

عدم التدخين

تجنب الكحول

يعني تناول نظام غذائي مغذي تضمين الكثير من:

الفواكه

الخضروات

الحبوب الكاملة

المكسرات

البذور

البقوليات

تأكد من الحد من كمية اللحوم الحمراء والمصنعة في النظام الغذائي، وكذلك الكوليسترول والدهون المشبعة، وتناول الملح باعتدال لدعم مستويات ضغط الدم الصحية.

تشمل التدابير الأخرى التي يمكن للشخص اتخاذها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ما يلي:

التحكم في مستويات ضغط الدم

إدارة مرض السكري

الحصول على علاج لأمراض القلب

بالإضافة إلى إجراء هذه التغييرات في نمط الحياة، فإن تناول أدوية مضادة للتخثر أو مضادة للصفيحات يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى.

يمكن أن يؤدي الخضوع لجراحة الشريان القلبي أو الشريان السباتي أو تمدد الأوعية الدموية في المخ أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بسكتات دماغية إضافية، كما يمكن لبعض الخيارات الجراحية الأخرى التي لا تزال قيد التحقيق.

أعراض السكتة الدماغية

غالبًا ما تظهر أعراض السكتة الدماغية دون سابق إنذار، وتتضمن بعض الأعراض الرئيسية ما يلي:

الارتباك، بما في ذلك صعوبة التحدث وفهم الكلام

الصداع، ربما مع تغير الوعي أو القيء

خدر أو عدم القدرة على تحريك أجزاء من الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة على جانب واحد من الجسم

مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

صعوبة المشي، بما في ذلك الدوخة ونقص التنسيق

يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، واعتمادًا على سرعة التشخيص والعلاج، يمكن أن يعاني الشخص من إعاقات مؤقتة أو دائمة بعد السكتة الدماغية.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من:

مشاكل التحكم في المثانة أو الأمعاء

الاكتئاب

الشلل أو الضعف في أحد جانبي الجسم أو كليهما

صعوبة التحكم في المشاعر أو التعبير عنها

تختلف الأعراض وقد تتراوح في شدتها.

حدث أي من هذه الأعراض، فاتصل بخدمات الطوارئ على الفور، تعتمد النتيجة على مدى سرعة تلقي الشخص للعلاج، وتعني الرعاية السريعة أيضًا أنه سيكون أقل عرضة للإصابة بتلف دماغي دائم أو الوفاة.

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