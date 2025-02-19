الخميس 20 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: 40% من حالات الوفاة بالسكتة الدماغية يمكن تجنبها بضبط ضغط الدم

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السكتة الدماغية تحدث عند انسداد أحد شرايين الدماغ أو انفجاره، ويفقد الدماغ إمداده بالأكسجين عند انقطاع تدفق الدم، ما يسبب تلفًا في أنسجة الدماغ.

خطورة السكتة الدماغية

 

تنطوي السكتة الدماغية على خطورة كبيرة للوفاة وقد تسد السكتةُ شريانًا وتمزق وعاءً دمويًا دماغيًا


أشارت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن أن تؤدي السكتة إلى مضاعفات مثل فقدان البصر أو النطق، أو الشلل، أو الاضطراب، أو جميع ما سبق.  

طرق الحماية من السكتة الدماغية 

 

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ من أهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها مخاطرٌ قابلة للتعديل، فقد كان من الممكن إنقاذ 40% ممن تُوفوا بالسكتة بتنظيم ضغط الدم لديهم.
 

وأشارت أنه ترتبط 40% من الوفيات الناجمة عن السكتة بين مَن هم دون 65 عامًا بالتدخين.

 علامات تنذر بالاصابة بالسكتة الدماغية

 

وكشفت وزارة الصحة عن وجود علامات تنذر بالاصابة بالسكتة الدماغية، في حال ظهور تلك العلامات يجب التوجه سريعًا لطلب المساعدة الطبية للحماية من  مضاعفات السكتة الدماغية

وتشمل هذه الأعراض:

١- تنميل مفاجئ

٢-  ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم

٣- ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو في فهم الكلام

٤- مشكلة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كليهما.

٥- مشكلة مفاجئة في المشي أو الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن.

٦- صداع شدید مفاجئ دون سبب معروف

السكتة الدماغية 
السكتة الدماغية 

وأوضحت أنه في حال وجود شخص  ما مصابًا بسكتة دماغية، يجب إجراء  3  خطوات للتأكد من وجود مشكلة صحية يواجهها منها:

1- أطلب  من المريض أن يبتسم 

2- اطلب من المريض ان يرفع الذراعين 

3- اطلب من المريض ان يقول جملة بسيطة

وأوضحت أن الإجابة هذه على التساؤلات تساعد في التأكد اذا كان المريض تعرض لسكتة دماغية أم لا منها إذا  تدلى جانب من الوجه أثناء الابتسامة 

أو انجرف إحدى الذراعين للأسفل عند رفع الذراعين أو إذا كان يقول كلام غير واضح 

أكدت أن هذه الأعراض عند ظهورها يجب اللجوء إلى الطبيب فورا 

نصائح للحماية من حدوث السكتة الدماغية:

وفقا لجمعية القلب والسكتة الدماغية الأمريكية فأن أكثر من 80% من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها باتباع عدد من النصائح منها:

منها تجنب الضغط العصبي،  وهذه أهم أعراضها 

١- اتباع نظام غذائي صحي

٢-أحرص على الذهاب للطبيب لتقييم حالتك ومعرفة عوامل خطر السكتة الدماغية منها الاصابة بأمراض القلب التاجية ضغط الدم ومرض السكري

٣- تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة الصحية ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والبقوليات والمكسرات والحلويات واللحوم الحمراء.

 

 

 

 

٤- يوصى بعمل فحوصات دورية لمعظم مرضى ضغط الدم 

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٥- الحفاظ على قياس ضغط الدم باستمرار وتسجيل النسبة 

٦-  تناول أدوية الضغط الموصوفة من الطبيب 

٧- ممارسة النشاط البدني 20 دقيقة مرتين في الأسبوع على الأقل

٨-  التوقف عن التدخين لأنه يضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتجنب الضغط العصبي

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