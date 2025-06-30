4 أعراض للسكتة الدماغية و6 طرق للوقاية منها

السكتة الدماغية هي أحد أخطر الحالات الطبية الطارئة التي قد تغير مجرى حياة الإنسان في لحظات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فهي من الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز حول العالم.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الوقاية من السكتة الدماغية في كثير من الحالات من خلال اتباع أسلوب حياة صحي والابتعاد عن عوامل الخطر.

ما هي السكتة الدماغية؟

قالت منظمة الصحة العالمية ان السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يمنع الأوكسجين والمغذيات من الوصول إلى خلاياه، ما يؤدي إلى موتها خلال دقائق، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

السكتة الدماغية الإقفارية: الناتجة عن انسداد في أحد الأوعية الدموية.

السكتة الدماغية النزفية: الناتجة عن تمزق في وعاء دموي داخل الدماغ.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

كشفت عن أهم أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية منها:

١-تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

٢-صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

٣- تشوش مفاجئ في الرؤية أو فقدان التوازن.

٤- صداع شديد مفاجئ بدون سبب واضح.

كيفية الحماية من السكتة الدماغية؟

وجهت نصائح للحماية من السكتة الدماغية منها:

1. السيطرة على ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأول المسبب للسكتات وقياس الضغط بانتظام وتناول الأدوية عند الحاجة أمر بالغ الأهمية.

2. الإقلاع عن التدخين:

التدخين يضر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر التجلطات الدموية. الإقلاع عنه يقلل الخطر بنسبة كبيرة.

3. ضبط مستويات السكر والكوليسترول:

مرضى السكري وارتفاع الكوليسترول أكثر عرضة للسكتة الدماغية، لذا يجب الالتزام بالعلاج واتباع نظام غذائي صحي.

4. ممارسة الرياضة:

النشاط البدني المنتظم مثل المشي 30 دقيقة يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

5. التغذية السليمة:

الابتعاد عن الدهون المشبعة والملح الزائد، وتناول الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة يعزز من صحة الدماغ.

6. تجنب التوتر المزمن:

الإجهاد النفسي المستمر قد يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة واتباع تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

السكتة الدماغية

أكدت أن الوقاية يمكن أن تبدأ بخطوة صغيرة من خلال قياس الضغط بانتظام أو اتخاذ قرار بالإقلاع عن التدخين.



أسباب السكتة الدماغية

أكدت أن أهم أسباب السكتة الدماغية تتضمن:

1. ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت

يعد السبب الأول للسكتات الدماغية والضغط المرتفع يضعف جدران الأوعية الدموية ويزيد خطر تمزقها أو تكوّن جلطات داخلها.

2. أمراض القلب

الرجفان الأذيني، وفشل القلب، واضطراب ضربات القلب تزيد خطر تكوّن جلطات تنتقل إلى الدماغ.

3. السكري:

ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ويزيد من احتمال الإصابة بالجلطات.

4. ارتفاع الكوليسترول

تراكم الدهون في الشرايين يسبب تضيقها أو انسدادها، ما يعيق تدفق الدم إلى الدماغ.

5. التدخين

يضر الأوعية الدموية، ويساهم في تكون الجلطات، ويرفع ضغط الدم – ثلاثة عوامل تزيد خطر السكتة بشكل كبير.

6. السمنة وقلة الحركة:

زيادة الوزن تؤثر على صحة القلب والأوعية وتزيد احتمال الإصابة بالسكري والضغط، وهي عوامل خطر مباشرة.

7. الإجهاد المزمن والتوتر

الضغط النفسي المزمن له تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

8. شرب الكحول وتعاطي المخدرات

تؤدي إلى اضطراب ضغط الدم وتزيد احتمالية النزف الدماغي، خاصة مع الكحوليات والمخدرات المحفزة.

9. التاريخ العائلي والعمر:

من لديه أقارب أُصيبوا بالسكتة الدماغية أكثر عرضة، كما تزداد الخطورة مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن 55.

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