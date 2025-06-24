تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

مثلث الخطر في جسم الإنسان، كشف الطبيب الاستشارى والمفكر، الدكتور بهي الدين مرسي، عن مثلث الموت في جسم الإنسان، مؤكدًا أن هذه المنطقة عبارة عن مثلث في وجه الإنسان، قاعدته الشفاة، ورأسه عند نهاية الأنف والعينين، وهذه المنطقة الخطرة تضم الأنف والفم.

مثلث الموت في جسم الإنسان



وحذر الدكتور بهي الدين مرسي من أي إصابة بكتيرية جراء خدش أو وخز أو جرح، أو التهاب جلدي، بسبب شد شعرة أو المبالغة في حك الأنف بالأظافر، مؤكدًا أن هذه الإصابات قد تؤدي للوفاة خلال ساعات قليلة.

وقال الدكتور بهي الدين مرسي عن مثلث الموت في جسم الإنسان: "المنطقة المبينة بالوجه، والتي تحدها نهايتا الشفة هي قاعدة المثلث، ورأس المثلث ينتهي على السرج الأنفي بين العينين، ويضم المثلث الأنف والفم".

مثلث الخطر في وجه الإنسان، فيتو



وعن خطورة مثلث الموت في وجه الإنسان، قال الدكتور بهي الدين مرسي: "أي إصابة بكتيرية جراء خدش، وخز، جرح، أو التهاب جلدي بسبب شد شعرة أو المبالغة في حك الأنف بالأظافر قد تقتل خلال سويعات، الأطباء يفهمون ما أقول"

أما سبب خطورة هذه المنطقة، فأوضحها الدكتور بهي الدين مرسي قائلًا: "سبب الخطورة: الاوردة في هذا المثلث على اتصال مع الكهف الدموي Cavernous sinus الموجود بقاع الجمجمة بلا صمامات تحكم، لذا تنتقل البكتيريا لسرير المخ ويتجلط الكهف الدموي بقاع المخ، وأقل إصابة، مع الستر والرأفة، هي فقد العين أو الاثنتين، لكن الأرجح ان الوفاة هي المحصلة".

استشاري يحذر من نزع شعر الأنف يفتك بالمخ

وأضاف الدكتور بهي الدين "كل الأعصاب الدماغية تمر من هذا الكهف، وتجلطه معناه ضياع نصف المخ، كما أن الكهف موجود بين غلافي المخ، وتأذية يفتك بالمخ"

قد يتسبب نزع شعر الأنف بالوفاة، فيتو

وحذر الدكتور بهي الدين مرسي من "نزع الشعر بالملقاط من الأنف، وأحذر الكوافيرة الغشيمة التي تلتقط العيون السوداء بالإبرة من على الجلد لتتمتع العروسة ببشرة صافية".

وقال بهي الدين مرسي: "حديثي جد ولا هزل فيه، وابحث كما تشاء وسل أطباء العالم"، محذرًا من يقومون بعمل هذه المحظورات دون حذر، بحجة أنه لم يحدث لهم شيء، قائلًا: "إن الصدفة وحدها جعلت سريان الدم في الإتجاه المعاكس".

جدير بالذكر أن الطبيب والمفكر الدكتور بهي الدين مرسي، طبيب استشاري تخرج في كلية طب قصر العيني عام 1978، وعمل بالحقل الطبي لأكثر من ربع قرن، وعمل في مجال جودة الخدمات الصحية لعقدين، والإعلام الصحي.

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